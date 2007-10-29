Наверх

    Роналду об обвинениях в изнасиловании: «Хуже всего моей маме и сестрам. Они ошеломлены»

    Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия происшествия Футбол

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, как он ведет себя со своими близкими на фоне обвинений в изнасиловании, которые выдвинула в его адрес американка Кэтрин Майорга.

    «Я объяснил все своей спутнице (Джорджине Родригес – примечание Sports.ru). Мой сын, Криштиану младший, еще слишком мал, чтобы понять.

    Хуже всего моей маме и сестрам. Они ошеломлены и в то же время очень рассержены. Впервые вижу их в таком состоянии», – описал ситуацию португалец.

    От Роналду требуют 200 тысяч долларов, 20 дней на раздумья. Главное из выступления адвокатов Майорги

    ФУТБОЛЬНЫЙ ТЕСТ: исторические победы сборной, рекордный хет-трик и дебютные матчи главных звезд российского футбола

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться