Роналду об обвинениях в изнасиловании: «Хуже всего моей маме и сестрам. Они ошеломлены»

Форвард «Ювентуса» рассказал, как он ведет себя со своими близкими на фоне обвинений в изнасиловании, которые выдвинула в его адрес американка Кэтрин Майорга.

«Я объяснил все своей спутнице (Джорджине Родригес – примечание Sports.ru). Мой сын, Криштиану младший, еще слишком мал, чтобы понять.

Хуже всего моей маме и сестрам. Они ошеломлены и в то же время очень рассержены. Впервые вижу их в таком состоянии», – описал ситуацию португалец.

От Роналду требуют 200 тысяч долларов, 20 дней на раздумья. Главное из выступления адвокатов Майорги