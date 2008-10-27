Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Эмполи»

В 10-м туре итальянской серии А проведет выездной матч с «Эмполи».

В воскресенье сыграет с «Сампдорией», «Наполи» примет «Рому».

В понедельник состоится матч между «Лацио» и .

Чемпионат Италии

10-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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