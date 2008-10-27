Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Эмполи»

В 10-м туре итальянской серии А «Ювентус» проведет выездной матч с «Эмполи».
В воскресенье «Милан» сыграет с «Сампдорией», «Наполи» примет «Рому».
В понедельник состоится матч между «Лацио» и «Интером».
Чемпионат Италии
10-й тур
- Дата проведения
- 27 октября, 16.00, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 27 октября, 19.00, «Карло Кастеллани»
- Дата проведения
- 27 октября, 21.30, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 28 октября, 14.30, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 28 октября, 17.00, «Stadio Paolo Mazza»
- Дата проведения
- 28 октября, 17.00, «Сарденья»
- Дата проведения
- 28 октября, 17.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 28 октября, 20.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 28 октября, 22.30, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 29 октября, 22.30, «Стадио Олимпико»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.