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    Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Эмполи»

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    В 10-м туре итальянской серии А «Ювентус» проведет выездной матч с «Эмполи». 

    В воскресенье «Милан» сыграет с «Сампдорией», «Наполи» примет «Рому». 

    В понедельник состоится матч между «Лацио» и «Интером»

    Чемпионат Италии

    10-й тур

    Аталанта – Парма
    Дата проведения
    27 октября, 16.00, «Адзурри д′Италия»
    превью матча онлайн статистика

     

    Эмполи – Ювентус
    Дата проведения
    27 октября, 19.00, «Карло Кастеллани»
    превью матча онлайн статистика

     

    Торино – Фиорентина
    Дата проведения
    27 октября, 21.30, «Олимпико ди Торино»
    превью матча онлайн статистика

     

    Сассуоло – Болонья
    Дата проведения
    28 октября, 14.30, «Читта-дель-Триколоре»
    превью матча онлайн статистика

     

    СПАЛ – Фрозиноне
    Дата проведения
    28 октября, 17.00, «Stadio Paolo Mazza»
    превью матча онлайн статистика

     

    Кальяри – Кьево
    Дата проведения
    28 октября, 17.00, «Сарденья»
    превью матча онлайн статистика

     

    Дженоа – Удинезе
    Дата проведения
    28 октября, 17.00, «Луиджи Феррарис»
    превью матча онлайн статистика

     

    Милан – Сампдория
    Дата проведения
    28 октября, 20.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика

     

    Наполи – Рома
    Дата проведения
    28 октября, 22.30, «Сан-Паоло»
    превью матча онлайн статистика

     

    Лацио – Интер
    Дата проведения
    29 октября, 22.30, «Стадио Олимпико»
    превью матча онлайн статистика

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица серии А

    Статистика серии А

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