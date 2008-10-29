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    Криштиану Роналду: «Хочется шестой «Золотой мяч». Но я уже стал одним из лучших в истории»

    Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия Золотой мяч Футбол

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился мыслями о том, как он подходит к борьбе за «Золотой мяч».

    «Я много раз говорил, что не одержим идеей выиграть «Золотой мяч» в шестой раз. И не ставлю вопрос в таком ключе.

    Знаю, что я уже один из лучших футболистов в истории. Конечно. хочется получить шестой «Золотой мяч». Было бы ложью говорить об обратном. Я для этого работаю.

    Как работаю и для того, чтобы забивать голы, выигрывать матчи, без одержимости. «Золотой мяч» – да, думаю, я его заслуживаю», – сказал португалец.

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