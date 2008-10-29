Криштиану Роналду: «Хочется шестой «Золотой мяч». Но я уже стал одним из лучших в истории»

Нападающий «Ювентуса» поделился мыслями о том, как он подходит к борьбе за «Золотой мяч».

«Я много раз говорил, что не одержим идеей выиграть «Золотой мяч» в шестой раз. И не ставлю вопрос в таком ключе.

Знаю, что я уже один из лучших футболистов в истории. Конечно. хочется получить шестой «Золотой мяч». Было бы ложью говорить об обратном. Я для этого работаю.

Как работаю и для того, чтобы забивать голы, выигрывать матчи, без одержимости. «Золотой мяч» – да, думаю, я его заслуживаю», – сказал португалец.