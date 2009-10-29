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    Криштиану Роналду: «Перес никогда не был со мной искренен. Он считал, что я перестал быть незаменимым»

    Теги Криштиану Роналду Ювентус Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Флорентино Перес Футбол

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал об отношении к нему президента «Реала» Флорентино Переса во время выступления за мадридский клуб.

    «Флорентино Перес всегда рассматривал наши отношения исключительно как деловые. Он никогда не говорил со мной искренне.

    Я многого достиг с «Реалом» и пережил замечательные моменты, проведенные с моими партнерами по команде, что я навсегда запомню.

    Я всегда буду помнить и болельщиков, но я думаю, что после девяти лет настало время что-то менять и переходить в другой клуб.

    Я чувствовал, что внутри клуба, особенно президент, меня уже не воспринимали как раньше. Перес считал, что я перестал быть незаменимым для «Реала».

    Если бы все упиралось в деньги, я бы перешел в Китай, где можно было заработать в пять раз больше, чем в «Ювентусе» или «Реале».

    Я пришел в «Ювентус» не из-за денег. В «Реале» я зарабатывал больше. Разница в том, что «Ювентус» очень хотел видеть меня в своей команде и дал мне знать об этом», – сказал Роналду.

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