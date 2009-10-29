Конте не может договориться с «Реалом», Солари стал главным претендентом на пост тренера

Антонио Конте может не стать главным тренером .

Мадридцы не могут договориться с итальянским специалистом по поводу контракта. В связи с этим основным претендентом на пост исполняющего обязанности тренера «Реала» стал возглавляющий «Кастилью» .

«Реал» и Конте не могут прийти к согласию по деталям контракта, в том числе и с финансовой точки зрения. По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, тренер хочет от мадридского клуба определенных гарантий.

Напомним, что формально главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги пока в отставку не отправил и даже провел сегодня утреннюю тренировку.