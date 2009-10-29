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    Конте не может договориться с «Реалом», Солари стал главным претендентом на пост тренера

    Теги Сантьяго Солари Реал Мадрид Ла Лига Антонио Конте Хулен Лопетеги Футбол

    Антонио Конте может не стать главным тренером «Реала».

    Мадридцы не могут договориться с итальянским специалистом по поводу контракта. В связи с этим основным претендентом на пост исполняющего обязанности тренера «Реала» стал возглавляющий «Кастилью» Сантьяго Солари.

    «Реал» и Конте не могут прийти к согласию по деталям контракта, в том числе и с финансовой точки зрения. По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, тренер хочет от мадридского клуба определенных гарантий.

    Напомним, что формально главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги пока в отставку не отправил и даже провел сегодня утреннюю тренировку.

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