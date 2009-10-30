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    Общественный наблюдатель: «Кокорин и Мамаев могут попасть в российскую сборную заключенных»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии по Москве Иван Мельников рассказал, в каких условиях находятся заключенные под стражу футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

    «Сейчас футболисты находятся в едва ли не лучших камерах СИЗО «Бутырка», по двое, с интеллигентными, ранее не судимыми сокамерниками. У них есть телевизоры и холодильники, а также возможность несколько раз в неделю посещать маленький тюремный спортзал и даже чеканить один старенький потертый мячик по очереди со своими соседями.

    Футболисты смогут попасть в российскую сборную заключенных. Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) постоянно проводит матчи среди тюрем и СИЗО, а игра с такими личностями точно вызовет аншлаг», – сказал Мельников.

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