Общественный наблюдатель: «Кокорин и Мамаев могут попасть в российскую сборную заключенных»

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии по Москве Иван Мельников рассказал, в каких условиях находятся заключенные под стражу футболисты и Павел Мамаев.

«Сейчас футболисты находятся в едва ли не лучших камерах СИЗО «Бутырка», по двое, с интеллигентными, ранее не судимыми сокамерниками. У них есть телевизоры и холодильники, а также возможность несколько раз в неделю посещать маленький тюремный спортзал и даже чеканить один старенький потертый мячик по очереди со своими соседями.

Футболисты смогут попасть в российскую сборную заключенных. Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) постоянно проводит матчи среди тюрем и СИЗО, а игра с такими личностями точно вызовет аншлаг», – сказал Мельников.

Кокорин и Мамаев. Полная хроника ада

Не надо банить Кокорина и Мамаева в футболе. Лиге поможет не это