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    Чемпионат Италии. «Парма» играет с «Лацио», «Интер» против «Милана»

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    В 9-м туре итальянской серии А «Рома» дома проиграла СПАЛ (0:2), «Ювентус» поделил очки с «Дженоа» (1:1), а «Наполи» на выезде разгромил «Удинезе» (3:0). 

    В воскресенье состоится матч между «Пармой» и «Лацио», а также миланское дерби «Интер» – «Милан»

    Чемпионат Италии

    9-й тур

    Рома – СПАЛ 0:2 (0:1, 0:1)
    Дата проведения
    20 октября, 16.00, «Стадио Олимпико»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 38, пенальти Петанья, 0:2 – 56 Бонифаци.
    РомаОльсен, Флоренци, Фасио, Маркано, Пеллегрини (Пасторе, 78), Кристанте (Клюйверт, 59), Нзонзи, Ундер (Чорич, 71), Пеллегрини, Эль-Шаарави, Джеко.
    СПАЛМилинкович-Савич, Чонек, Викари, Бонифаци, Вальдифьори (Фарес, 70), Ладзари, Коста, Миссироли, Валоти (Гомис, 77), Петанья, Палоски (Бильер, 66).
    Предупреждения:
    Миссироли (30), Пеллегрини (37), Ундер (62), Палоски (64), Бильер (69), Милинкович-Савич (75), Фасио (82).
    Удаление:
    Милинкович-Савич (75).

     

    Ювентус – Дженоа 1:1 (1:0, 0:1)
    Дата проведения
    20 октября, 19.00, «Альянц Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 18 Роналду, 1:1 – 67 Бесса.
    ЮвентусШченсны, Жоау Канселу, Бонуччи, Бенатия, Алекс Сандро, Бентанкур, Пьянич, Матюиди (Дибала, 71), Куадрадо (Дуглас Коста, 59), Манджукич (Бернардески, 81), Роналду.
    ДженоаРаду, Бираски, Ромеро, Кришито, Педру Перейра (Гюнтер, 79), Ромуло, Сандро, Лазович, Бесса (Хильемарк, 82), Куаме (Пандев, 85), Пентек.
    Предупреждения:
    Ромеро (9), Бенатия (30), Кришито (71), Пандев (89).

     

    Удинезе – Наполи 0:3 (0:1, 0:2)
    Дата проведения
    20 октября, 21.30, «Фриули»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 14 Фабиан Руис, 0:2 – 82, пенальти Мертенс, 0:3 – 85 Рог.
    УдинезеСкуффет, Трост-Эконг (Опоку, 35), Нюйтинк (Ваге, 86), Самир, Пуссетто, Фофана, Бехрами (Барак, 68), Мандрагора, Ларсен, де Пауль, Лазанья.
    НаполиКарнезис, Малькюи, Альбиоль, Кулибали, Хюсай, Кальехон, Аллан, Зелиньски (Рог, 85), Верди (Фабиан Руис, 4), Мертенс, Милик (Гамшик, 74).
    Предупреждения:
    Пуссетто (15), Милик (36), Альбиоль (45), Аллан (56), Ларсен (57), Мертенс (59), Опоку (79).

     

    Фрозиноне – Эмполи 3:3 (1:1, 2:2)
    Дата проведения
    21 октября, 13.30, «Stadio Benito Stirpe»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 8, автогол Сильвестре, 1:1 – 32 Зайц, 1:2 – 48 Сильвестре, 2:2 – 54, пенальти Чиофани, 3:2 – 63 Чиофани, 3:3 – 79 Учан.
    ФрозинонеСпортьелло, Капуано, Гольданига, Молинаро, Ариаудо, Кэмпбелл (Влут, 65), Майелло (Гори, 81), Чиано, Чибса, Дзампано, Чиофани (Пинамонти, 85).
    ЭмполиПроведель, Майетта, Антонелли (Паскуаль, 78), Ди Лоренцо, Сильвестре, Аккуа, Капецци (Беннасер, 66), Зайц (Учан, 66), Крунич, Капуто, ла Гумина.
    Предупреждения:
    Зайц (6), Майетта (69), Беннасер (86), Молинаро (88), Чиано (90).

     

    Парма – Лацио 0:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    21 октября, 16.00, «Эннио Тардини»
    превью матча онлайн статистика
    ПармаСепе, Бруну Алвеш, Гобби, Якопони, Гальоло, Ригони, Штулац, Ди Гаудио, Барилла, Силигарди, Инглезе.
    ЛациоСтракоша, Раду, Ачерби, Габаррон, Луис Фелипе, Лейва, Лулич, Луис Альберто, Пароло, Милинкович-Савич, Иммобиле.

     

    Кьево – Аталанта 0:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    21 октября, 16.00, «Марк Антонио Бентегоди»
    превью матча онлайн статистика
    КьевоСоррентино, Бани, Россеттини, Барба, Ярошиньски, Бирса, Депаоли, Ригони, Радованович, Пуччарелли, Стемпиньски.
    АталантаГоллини, Паломино, Манчини, Госенс, Толои, Гомес, Фройлер, Иличич, де Рон, Хатебур, Барроу.
    Предупреждение:
    Барба (3).

     

    Болонья – Торино 0:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    21 октября, 16.00, «Ренато Далль'Ара»
    превью матча онлайн статистика
    БолоньяСкорупски, Калабрези, Ларангейра, Хеландер, Дейкс, Поли, Надь, Орсолини, Мбайе, Сантандер, Паласио.
    ТориноСиригу, Нкулу, Джиджи, де Сильвестри, Иццо, Ринкон, Мейте, Беренгер, Базелли, Яго Фальке, Белотти.

     

    Фиорентина – Кальяри
    Дата проведения
    21 октября, 19.00, «Артемио Франки»
    превью матча онлайн статистика

     

    Интер – Милан
    Дата проведения
    21 октября, 21.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика

     

    Сампдория – Сассуоло
    Дата проведения
    22 октября, 21.30, «Луиджи Феррарис»
    превью матча онлайн статистика

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица серии А

    Статистика серии А

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