Чемпионат Италии. «Парма» играет с «Лацио», «Интер» против «Милана»

В 9-м туре итальянской серии А «Рома» дома проиграла СПАЛ (0:2), поделил очки с «Дженоа» (1:1), а «Наполи» на выезде разгромил (3:0).

В воскресенье состоится матч между «Пармой» и «Лацио», а также миланское дерби «Интер» – .

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9-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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