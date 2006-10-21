Чемпионат Италии. «Парма» играет с «Лацио», «Интер» против «Милана»

В 9-м туре итальянской серии А «Рома» дома проиграла СПАЛ (0:2), «Ювентус» поделил очки с «Дженоа» (1:1), а «Наполи» на выезде разгромил «Удинезе» (3:0).
В воскресенье состоится матч между «Пармой» и «Лацио», а также миланское дерби «Интер» – «Милан».
Чемпионат Италии
9-й тур
- Дата проведения
- 20 октября, 16.00, «Стадио Олимпико»
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Рома –
Ольсен, Флоренци, Фасио, Маркано, Пеллегрини (Пасторе, 78), Кристанте (Клюйверт, 59), Нзонзи, Ундер (Чорич, 71), Пеллегрини, Эль-Шаарави, Джеко.
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СПАЛ –
Милинкович-Савич, Чонек, Викари, Бонифаци, Вальдифьори (Фарес, 70), Ладзари, Коста, Миссироли, Валоти (Гомис, 77), Петанья, Палоски (Бильер, 66).
- Предупреждения:
- Миссироли (30), Пеллегрини (37), Ундер (62), Палоски (64), Бильер (69), Милинкович-Савич (75), Фасио (82).
- Удаление:
- Милинкович-Савич (75).
- Дата проведения
- 20 октября, 19.00, «Альянц Стэдиум»
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Ювентус –
Шченсны, Жоау Канселу, Бонуччи, Бенатия, Алекс Сандро, Бентанкур, Пьянич, Матюиди (Дибала, 71), Куадрадо (Дуглас Коста, 59), Манджукич (Бернардески, 81), Роналду.
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Дженоа –
Раду, Бираски, Ромеро, Кришито, Педру Перейра (Гюнтер, 79), Ромуло, Сандро, Лазович, Бесса (Хильемарк, 82), Куаме (Пандев, 85), Пентек.
- Дата проведения
- 20 октября, 21.30, «Фриули»
- Голы:
- 0:1 – 14 Фабиан Руис, 0:2 – 82, пенальти Мертенс, 0:3 – 85 Рог.
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Удинезе –
Скуффет, Трост-Эконг (Опоку, 35), Нюйтинк (Ваге, 86), Самир, Пуссетто, Фофана, Бехрами (Барак, 68), Мандрагора, Ларсен, де Пауль, Лазанья.
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Наполи –
Карнезис, Малькюи, Альбиоль, Кулибали, Хюсай, Кальехон, Аллан, Зелиньски (Рог, 85), Верди (Фабиан Руис, 4), Мертенс, Милик (Гамшик, 74).
- Дата проведения
- 21 октября, 13.30, «Stadio Benito Stirpe»
- Голы:
- 1:0 – 8, автогол Сильвестре, 1:1 – 32 Зайц, 1:2 – 48 Сильвестре, 2:2 – 54, пенальти Чиофани, 3:2 – 63 Чиофани, 3:3 – 79 Учан.
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Фрозиноне –
Спортьелло, Капуано, Гольданига, Молинаро, Ариаудо, Кэмпбелл (Влут, 65), Майелло (Гори, 81), Чиано, Чибса, Дзампано, Чиофани (Пинамонти, 85).
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Эмполи –
Проведель, Майетта, Антонелли (Паскуаль, 78), Ди Лоренцо, Сильвестре, Аккуа, Капецци (Беннасер, 66), Зайц (Учан, 66), Крунич, Капуто, ла Гумина.
- Дата проведения
- 21 октября, 16.00, «Эннио Тардини»
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Парма –
Сепе, Бруну Алвеш, Гобби, Якопони, Гальоло, Ригони, Штулац, Ди Гаудио, Барилла, Силигарди, Инглезе.
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Лацио –
Стракоша, Раду, Ачерби, Габаррон, Луис Фелипе, Лейва, Лулич, Луис Альберто, Пароло, Милинкович-Савич, Иммобиле.
- Дата проведения
- 21 октября, 16.00, «Марк Антонио Бентегоди»
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Кьево –
Соррентино, Бани, Россеттини, Барба, Ярошиньски, Бирса, Депаоли, Ригони, Радованович, Пуччарелли, Стемпиньски.
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Аталанта –
Голлини, Паломино, Манчини, Госенс, Толои, Гомес, Фройлер, Иличич, де Рон, Хатебур, Барроу.
- Предупреждение:
- Барба (3).
- Дата проведения
- 21 октября, 16.00, «Ренато Далль'Ара»
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Болонья –
Скорупски, Калабрези, Ларангейра, Хеландер, Дейкс, Поли, Надь, Орсолини, Мбайе, Сантандер, Паласио.
- Дата проведения
- 21 октября, 19.00, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 21 октября, 21.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 22 октября, 21.30, «Луиджи Феррарис»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.