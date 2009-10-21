Skate America. Чен, Воронов и Бржезина выйдут на лед с произвольными программами

Сегодня в США на первом этапе Гран-при по фигурному катанию Skate America мужчины выйдут на лед с произвольными программами. После короткой лидирует американец Нэтан Чен, россиянин Сергей Воронов – 4-й.

Гран-при

1-й этап

Skate America

Эверетт, США

Мужчины

20-21 октября

Начало произвольной программы – 1.00 по московскому времени

Трансляция – Первый канал (сайт)

Произвольная программа

Первая разминка

1. Алексей Быченко (Израиль)

2. Кевин Рейнолдс (Канада)

3. Морис Квителашвили (Грузия)

4. Нам Нгуен (Канада)

5. Джимми Ма (США)

6. Ромен Понсар (Франция)

Вторая разминка

7. Сергей Воронов (Россия)

8. Винсент Чжоу (США)

9. Маттео Риццо (Италия)

10. Нэтан Чен (США)

11. Джулиан Чжи Цзе Е (Малайзия)

12. Михал Бржезина (Чехия)

Положение после короткой программы

1. Нэтан Чен (США) – 90,58

2. Михал Бржезина (Чехия) – 82,09

3. Джулиан Чжи Цзе Е (Малайзия) – 81,52

4. Сергей Воронов (Россия) – 78,18

5. Маттео Риццо (Италия) – 78,09

6. Винсент Чжоу (США) – 76,38

7. Джимми Ма (США) – 71,53

8. Ромен Понсар (Франция) – 71,48

9. Нам Нгуен (Канада) – 69,86

10. Алексей Быченко (Израиль) – 69,69

11. Морис Квителашвили (Грузия) – 68,58

12. Кевин Рейнолдс (Канада) – 61,62

Расписание трансляций первого этапа Гран-при – Skate America

Гран-при. Медведева, Синицина и Кацалапов выступят в Канаде, Загитова, Коляда, Тарасова и Морозов – в России