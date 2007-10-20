Защитник рижского «Динамо» Майоне с 24 очками возглавил список бомбардиров КХЛ

Защитник рижского «Динамо» Мэтью Майоне сделал две голевые передачи в матче чемпионата КХЛ против «Витязя» (2:1).
На счету хоккеиста стало 24 (6+18) очка в 20 играх текущего сезона. Майоне вышел на первое место в списке бомбардиров лиги.
Он опередил нападающего СКА Никиту Гусева, в активе которого 23 (6+17) балла за результативность.
В этом сезоне 27-летний Майоне не смог набрать очков только в 5 матчах из 20.
Это дебютный сезон Майоне в КХЛ. Его подробную статистику можно посмотреть здесь.
Мэтью Майоне: «Игра на гитаре – самая большая отдушина для меня. Но не уверен, что зрителям на Матче звезд будет интересно слушать мои песни»