Защитник рижского «Динамо» Майоне с 24 очками возглавил список бомбардиров КХЛ

Защитник рижского «Динамо» Мэтью Майоне сделал две голевые передачи в матче чемпионата против «Витязя» (2:1).

На счету хоккеиста стало 24 (6+18) очка в 20 играх текущего сезона. Майоне вышел на первое место в списке бомбардиров лиги.

Он опередил нападающего СКА Никиту Гусева, в активе которого 23 (6+17) балла за результативность.

В этом сезоне 27-летний Майоне не смог набрать очков только в 5 матчах из 20.

Это дебютный сезон Майоне в КХЛ. Его подробную статистику можно посмотреть здесь.

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