Skate America. Тарасова и Морозов, Ефимова и Коровин покажут произвольные программы

Сегодня на этапе Гран-при по фигурному катанию Skate America пары покажут произвольные программы. После короткой лидируют россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Алиса Ефимова и Александр Коровин – 2-е.

Гран-при

1-й этап

Skate America

Эверетт, США

Пары

Начало произвольной программы – 23.10 по московскому времени

Трансляция – Первый канал (сайт), Евроспорт 2

Произвольная программа

Первая разминка

1. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада)

2. Ника Дигернесс – Дэнни Ньюдеккер (США)

3. Анника Хокке – Рубен Бломмарт (Германия)

4. Алекса Шимека – Крис Книрим (США)

Вторая разминка

5. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США)

6. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия)

7. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия)

8. Алиса Ефимова – Александр Коровин (Россия)

Положение после короткой программы

1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 71,24

2. Алиса Ефимова – Александр Коровин (Россия) – 62,38

3. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) – 60,04

4. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США) – 57,72

5. Алекса Шимека – Крис Книрим (США) – 57,31

6. Анника Хокке – Рубен Бломмарт (Германия) – 53,36

7. Ника Дигернесс – Дэнни Ньюдеккер (США) – 51,56

8. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада) – 44,71

Расписание трансляций первого этапа Гран-при – Skate America

Гран-при. Медведева, Синицина и Кацалапов выступят в Канаде, Загитова, Коляда, Тарасова и Морозов – в России