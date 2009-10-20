Skate America. Тарасова и Морозов, Ефимова и Коровин покажут произвольные программы

Сегодня на этапе Гран-при по фигурному катанию Skate America пары покажут произвольные программы. После короткой лидируют россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Алиса Ефимова и Александр Коровин – 2-е.
Гран-при
1-й этап
Skate America
Эверетт, США
Пары
Начало произвольной программы – 23.10 по московскому времени
Трансляция – Первый канал (сайт), Евроспорт 2
Произвольная программа
Первая разминка
1. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада)
2. Ника Дигернесс – Дэнни Ньюдеккер (США)
3. Анника Хокке – Рубен Бломмарт (Германия)
4. Алекса Шимека – Крис Книрим (США)
Вторая разминка
5. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США)
6. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия)
7. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия)
8. Алиса Ефимова – Александр Коровин (Россия)
Положение после короткой программы
1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 71,24
2. Алиса Ефимова – Александр Коровин (Россия) – 62,38
3. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) – 60,04
4. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США) – 57,72
5. Алекса Шимека – Крис Книрим (США) – 57,31
6. Анника Хокке – Рубен Бломмарт (Германия) – 53,36
7. Ника Дигернесс – Дэнни Ньюдеккер (США) – 51,56
8. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада) – 44,71
Расписание трансляций первого этапа Гран-при – Skate America
Гран-при. Медведева, Синицина и Кацалапов выступят в Канаде, Загитова, Коляда, Тарасова и Морозов – в России