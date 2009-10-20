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    Skate America. Тарасова и Морозов, Ефимова и Коровин покажут произвольные программы

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    Сегодня на этапе Гран-при по фигурному катанию Skate America пары покажут произвольные программы. После короткой лидируют россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Алиса Ефимова и Александр Коровин – 2-е.

    Гран-при

    1-й этап

    Skate America

    Эверетт, США

    Пары

    Начало произвольной программы – 23.10 по московскому времени

    Трансляция – Первый канал (сайт), Евроспорт 2

    Произвольная программа

    Первая разминка

    1. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада)
    2. Ника Дигернесс – Дэнни Ньюдеккер (США)
    3. Анника Хокке – Рубен Бломмарт (Германия)
    4. Алекса Шимека – Крис Книрим (США)

    Вторая разминка

    5. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США)
    6. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия)
    7. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия)
    8. Алиса Ефимова – Александр Коровин (Россия)

    Положение после короткой программы

    1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 71,24
    2. Алиса Ефимова – Александр Коровин (Россия) – 62,38
    3. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) – 60,04
    4. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США) – 57,72
    5. Алекса Шимека – Крис Книрим (США) – 57,31
    6. Анника Хокке – Рубен Бломмарт (Германия) – 53,36
    7. Ника Дигернесс – Дэнни Ньюдеккер (США) – 51,56
    8. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада) – 44,71

    Расписание трансляций первого этапа Гран-при – Skate America

    Гран-при. Медведева, Синицина и Кацалапов выступят в Канаде, Загитова, Коляда, Тарасова и Морозов – в России

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