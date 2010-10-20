Василий Ломаченко: «Бой Хабиба и Флойда? Это неуважение к боксерам»

Чемпиону мира по боксу Василию Ломаченко не нравится идея поединка Хабиба Нурмагомедова против Флойда Мэйвезера.



«Вы верите во всю эту историю? Верите в бой Хабиба и Флойда? Мне не нравится все это. Это неуважение ко всем боксерам.



Конечно, это большие деньги для обоих, но это просто спектакль. Пусть делают бой в UFC. Флойд не боец смешанных единоборств? Хабиб тоже не боксер. Он отличный борец, но он не боксер», – сказал Ломаченко.

После победы над Конором на UFC 229 Нурмагомедов вызвал на бой Мэйвезера. Позже Мэйвезер заявил, что подерется с Хабибом в 2019 году.

Хабиб и Флойд обсуждают боксерский бой. Скорее всего, это троллинг