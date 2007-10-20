НХЛ. «Каролина» против «Колорадо», «Филадельфия» играет с «Нью-Джерси»

НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 октября, 20.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 20 октября, 20.00, «RBC Center»
- Дата проведения
- 20 октября, 22.30, «Staples Center»
- Дата проведения
- 20 октября, 23.00, «MTS Centre»
- Дата проведения
- 21 октября, 02.00, «Air Canada Centre»
- Дата проведения
- 21 октября, 02.00, «Canadian Tire Centre»
- Дата проведения
- 21 октября, 02.00, «BankAtlantic Center»
- Дата проведения
- 21 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
- Дата проведения
- 21 октября, 03.00, «Xcel Energy Center»
- Дата проведения
- 21 октября, 05.00, «Rogers Arena»
- Дата проведения
- 21 октября, 05.00, «T-Mobile Arena»
- Дата проведения
- 21 октября, 05.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 21 октября, 05.30, «SAP Center at San Jose»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.