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    НХЛ. «Каролина» против «Колорадо», «Филадельфия» играет с «Нью-Джерси»

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    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Филадельфия – Нью-Джерси 1:1 (2 период)
    Дата проведения
    20 октября, 20.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 4 Сиверсон (Вуд, Юханссон)
    1:1 – 10 Конекны (Уил, Сэнхайм)
    Каролина – Колорадо 0:1 (2 период)
    Дата проведения
    20 октября, 20.00, «RBC Center»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 16 Ландескуг (Маккиннон)
    Лос-Анджелес – Баффало
    Дата проведения
    20 октября, 22.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Видео
    Виннипег – Аризона
    Дата проведения
    20 октября, 23.00, «MTS Centre»
    Онлайн матча Видео
    Торонто – Сент-Луис
    Дата проведения
    21 октября, 02.00, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Видео
    Оттава – Монреаль
    Дата проведения
    21 октября, 02.00, «Canadian Tire Centre»
    Онлайн матча Видео
    Флорида – Детройт
    Дата проведения
    21 октября, 02.00, «BankAtlantic Center»
    Онлайн матча Видео
    Коламбус – Чикаго
    Дата проведения
    21 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
    Онлайн матча Видео
    Миннесота – Тампа-Бэй
    Дата проведения
    21 октября, 03.00, «Xcel Energy Center»
    Онлайн матча Видео
    Ванкувер – Бостон
    Дата проведения
    21 октября, 05.00, «Rogers Arena»
    Онлайн матча Видео
    Вегас – Анахайм
    Дата проведения
    21 октября, 05.00, «T-Mobile Arena»
    Онлайн матча Видео
    Эдмонтон – Нэшвилл
    Дата проведения
    21 октября, 05.00, «Rogers Place»
    Онлайн матча Видео
    Сан-Хосе – Айлендерс
    Дата проведения
    21 октября, 05.30, «SAP Center at San Jose»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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