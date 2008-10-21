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    Skate America. Цурская, Самодурова и Теннелл представят короткие программы

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    21 октября на первом этапе Гран-при по фигурному катанию Skate America в США женщины представят короткие программы. За Россию выступят Полина Цурская и Софья Самодурова.

    Елена Радионова снялась с этапа из-за травмы спины.

    Гран-при

    1-й этап

    Skate America

    Эверетт, США

    Женщины

    21 октября

    Начало короткой программы – 5.20 по московскому времени, начало произвольной программы – 23.00 по московскому времени. 

    Трансляция – на сайте Первого канала. 

    Короткая программа

    Первая разминка

    1. Софья Самодурова (Россия)
    2. Меган Вессенберг (США)
    3. Элейн Шартран (Канада)
    4. Старр Эндрюс (США)
    5. Полина Цурская (Россия)

    Вторая разминка

    6. Лорин Лекавалье (Франция)
    7. Марин Хонда (Япония)
    8. Луна Хендрикс (Бельгия)
    9. Брэди Теннелл (США)
    10. Каори Сакамото (Япония)
    11. Сатоко Мияхара (Япония)

    Расписание трансляций первого этапа Гран-при – Skate America

    Гран-при. Медведева, Синицина и Кацалапов выступят в Канаде, Загитова, Коляда, Тарасова и Морозов – в России

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