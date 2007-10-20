Дарья Шишканова: «Кокорин надломлен психологически. Он миролюбивый. Его черт попутал»

Агент Дарья Шишканова рассказала о настроении форварда , взятого под стражу до 8 декабря.

- Александр даже расплакался. Вы видели когда-нибудь прежде такие эмоции?

– Нет, конечно. Это впервые. По одному случаю нельзя судить о человеке. Это могло произойти с любым человеком.

Знаю, что мама Кокориных посещала СИЗО, разрешено передачки приносить.

- Как держится Александр? В каком он расположении духа?

– Надломлены они психологически, очень тяжело.

- Как вы познакомились с Кокориным?

– Познакомились на одном интервью. У нас очень много общих знакомых, друзей. Встречались в общих компаниях, я неоднократно была на этих гулянках и мероприятиях, на дружеских сборах, в ресторанных походах. И никогда такого не было, чтобы кто-то кого-то со стороны задирал. А Саша и подавно.

Он миролюбивый и добрый парень, всегда вежливый, интеллигентный. Черт попутал, честное слово! Как так могло случиться, что он накинулся…

Я не знаю, что Пак мог сказать такого, чтобы так вывести человека из себя. Определенно, что-то сказал господин Пак, были провокации.

Человек с нормальной психикой ни с того ни с сего не мог схватиться за стул. Нет сомнений, что были провокации. От общих друзей знаю, что Пак обзывал Сашу, – сказала Шишканова.

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