Наверх

    Дарья Шишканова: «Кокорин надломлен психологически. Он миролюбивый. Его черт попутал»

    Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Кокорин Дарья Шишканова Р-Спорт Кокорин и Мамаев Футбол

    Агент Дарья Шишканова рассказала о настроении форварда Александра Кокорина, взятого под стражу до 8 декабря.

    - Александр даже расплакался. Вы видели когда-нибудь прежде такие эмоции?

    – Нет, конечно. Это впервые. По одному случаю нельзя судить о человеке. Это могло произойти с любым человеком.

    Знаю, что мама Кокориных посещала СИЗО, разрешено передачки приносить.

    - Как держится Александр? В каком он расположении духа?

    – Надломлены они психологически, очень тяжело.

    - Как вы познакомились с Кокориным?

    – Познакомились на одном интервью. У нас очень много общих знакомых, друзей. Встречались в общих компаниях, я неоднократно была на этих гулянках и мероприятиях, на дружеских сборах, в ресторанных походах. И никогда такого не было, чтобы кто-то кого-то со стороны задирал. А Саша и подавно.

    Он миролюбивый и добрый парень, всегда вежливый, интеллигентный. Черт попутал, честное слово! Как так могло случиться, что он накинулся…

    Я не знаю, что Пак мог сказать такого, чтобы так вывести человека из себя. Определенно, что-то сказал господин Пак, были провокации.

    Человек с нормальной психикой ни с того ни с сего не мог схватиться за стул. Нет сомнений, что были провокации. От общих друзей знаю, что Пак обзывал Сашу, – сказала Шишканова.

    Суд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО: шутка про Смольникова, извинения и просьбы «Зенита»

    У Кокорина 0 рублей на счету в СИЗО и ни одной передачи от родственников

    Наш блогер написал письма Кокорину и Мамаеву в «Бутырку». Они ответили

    Выиграй поездку на двоих в Германию на матч сборной России! Голосуй за лучшее футбольное фото

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться