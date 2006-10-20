Сadena SER: Лопетеги встретился с Пересом. Тренера не уволят до матча с «Викторией»

«Реал» не планирует увольнять главного тренера Хулена Лопетеги после поражения от «Леванте» (1:2) в 9-м туре .

После матча президент мадридского клуба Флорентино Перес традиционно посетил раздевалку команды, где побеседовал с игроками и тренерским штабом. Затем Перес остался наедине с Лопетеги, где они около 15 минут о чем-то разговаривали.

По информации Cadena SER, беседа прошла хорошо и 52-летнего тренера не уволят перед матчем Лиги чемпионов с «Викторией».

После матча с «Леванте» Марсело поддержал Лопетеги.