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    Сadena SER: Лопетеги встретился с Пересом. Тренера не уволят до матча с «Викторией»

    Теги Реал Мадрид Виктория Пльзень Ла Лига Лига чемпионов Флорентино Перес Хулен Лопетеги Футбол

    «Реал» не планирует увольнять главного тренера Хулена Лопетеги после поражения от «Леванте» (1:2) в 9-м туре Ла Лиги.

    После матча президент мадридского клуба Флорентино Перес традиционно посетил раздевалку команды, где побеседовал с игроками и тренерским штабом. Затем Перес остался наедине с Лопетеги, где они около 15 минут о чем-то разговаривали.

    По информации Cadena SER, беседа прошла хорошо и 52-летнего тренера не уволят перед матчем Лиги чемпионов с «Викторией».

    После матча с «Леванте» Марсело поддержал Лопетеги.

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