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    «Монако» Головина проиграл 5-й матч подряд и не может победить с 11 августа

    Теги Монако Тьерри Анри лига 1 Франция Страсбур Александр Головин Футбол

    «Монако» уступил «Страсбуру» (1:2) в матче 10-го тура французской лиги 1.

    Это поражение стало для клуба пятым подряд, монегаски не могут выиграть уже на протяжении одиннадцати матчей. Также второй матч подряд команда доигрывает в меньшинстве.

    Клуб из княжества одержал победу лишь в одной официальной игре сезона, победив в 1-м туре лиги 1 «Нант» (3:1) 11 августа.

    За «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин. Ранее Леонарду Жардима на посту главного тренера команды сменил Тьерри Анри.

    «Монако» с 6 очками занимает в чемпионате Франции 19-е место.

    Таблица лиги 1

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