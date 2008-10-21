«Монако» Головина проиграл 5-й матч подряд и не может победить с 11 августа

«Монако» уступил «Страсбуру» (1:2) в матче 10-го тура французской лиги 1.

Это поражение стало для клуба пятым подряд, монегаски не могут выиграть уже на протяжении одиннадцати матчей. Также второй матч подряд команда доигрывает в меньшинстве.

Клуб из княжества одержал победу лишь в одной официальной игре сезона, победив в 1-м туре лиги 1 «Нант» (3:1) 11 августа.

За «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин. Ранее Леонарду Жардима на посту главного тренера команды сменил Тьерри Анри.

«Монако» с 6 очками занимает в чемпионате Франции 19-е место.

Таблица лиги 1