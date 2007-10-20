«Челси» ушел от поражения в матче с «МЮ» благодаря голу Баркли на 96-й минуте

«Челси» сыграл вничью с (2:2) в матче 9-го тура премьер-лиги. Лондонцы ушли от поражения на 96-й минуте благодаря точному удару Росса Баркли.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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