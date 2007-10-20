«Челси» ушел от поражения в матче с «МЮ» благодаря голу Баркли на 96-й минуте

«Челси» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в матче 9-го тура премьер-лиги. Лондонцы ушли от поражения на 96-й минуте благодаря точному удару Росса Баркли.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 20 октября, 14.30, «Стэмфорд Бридж»
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Челси –
Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Давид Луиз, Ковачич (Баркли, 69), Жоржиньо, Виллиан (Педро, 73), Канте, Азар, Мората (Жиру, 79).
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Линделеф, Шоу, Янг, Смоллинг, Погба, Матич, Мата (Эррера, 75), Марсьяль (Перейра, 84), Лукаку, Рэшфорд (Санчес, 85).