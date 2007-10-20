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    «Челси» ушел от поражения в матче с «МЮ» благодаря голу Баркли на 96-й минуте

    Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Футбол

    «Челси» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в матче 9-го тура премьер-лиги. Лондонцы ушли от поражения на 96-й минуте благодаря точному удару Росса Баркли.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

    Челси – Манчестер Юнайтед 2:2 (1:0, 1:2)
    Дата проведения
    20 октября, 14.30, «Стэмфорд Бридж»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 21 Рюдигер, 1:1 – 55 Марсьяль, 1:2 – 73 Марсьяль, 2:2 – 90 Баркли.
    ЧелсиАррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Давид Луиз, Ковачич (Баркли, 69), Жоржиньо, Виллиан (Педро, 73), Канте, Азар, Мората (Жиру, 79).
    Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Линделеф, Шоу, Янг, Смоллинг, Погба, Матич, Мата (Эррера, 75), Марсьяль (Перейра, 84), Лукаку, Рэшфорд (Санчес, 85).
    Предупреждения:
    Матич (13), Янг (27), Рюдигер (30), Азар (34), Мата (67), Санчес (90), Перейра (90).

    Таблица премьер-лиги

    Статистика премьер-лиги

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