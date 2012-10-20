Чемпионат Испании. «Реал» примет «Леванте», «Атлетико» в гостях у «Вильярреала», «Барселона» против «Севильи»

В 9-м туре Ла Лиги «Реал» примет «Леванте», «Атлетико» в гостях сыграет с «Вильярреалом», а «Барселона» дома встретится с «Севильей».
Чемпионат Испании
9-й тур
- Дата проведения
- 20 октября, 14.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 20 октября, 17.15, «Месталья»
- Дата проведения
- 20 октября, 19.30, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 20 октября, 21.45, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 21 октября, 13.00, «Кампо де Вальекас»
- Дата проведения
- 21 октября, 17.15, «Мунисипаль де Ипуруа»
- Дата проведения
- 21 октября, 19.30, «Эль Алькорас»
- Дата проведения
- 21 октября, 21.45, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 22 октября, 22.00, «Аноэта»
- Дата проведения
- 19 октября, 22.00, «Балайдос»
- Гол:
- 0:1 – 58 Пина.
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Сельта –
Альварес, Мальо, Кабраль, Ронкалья, Алонсо (Юльсагер, 87), Браис Мендес, Бельтран (Мор, 63), Лоботка, Буфаль (Систо, 74), Эккерт, Аспас.
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Алавес –
Пачеко, Агиррегабириа, Лагуардиа, Химо Наварро, Дуарте, Брашанац (Вакасо, 76), Пина, Ману Гарсия, Ибаи Гомес, Кальери (Собрино, 74), Хони Родригес (Бастон, 90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.