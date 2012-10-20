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    Чемпионат Испании. «Реал» примет «Леванте», «Атлетико» в гостях у «Вильярреала», «Барселона» против «Севильи»

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    В 9-м туре Ла Лиги «Реал» примет «Леванте», «Атлетико» в гостях сыграет с «Вильярреалом», а «Барселона» дома встретится с «Севильей».

    Чемпионат Испании

    9-й тур

    Реал Мадрид – Леванте
    Дата проведения
    20 октября, 14.00, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча онлайн статистика

     

    Валенсия – Леганес
    Дата проведения
    20 октября, 17.15, «Месталья»
    превью матча онлайн статистика

     

    Вильярреал – Атлетико
    Дата проведения
    20 октября, 19.30, «Эстадио де ла Серамика»
    превью матча онлайн статистика

     

    Барселона – Севилья
    Дата проведения
    20 октября, 21.45, «Камп Ноу»
    превью матча онлайн статистика

     

    Райо Вальекано – Хетафе
    Дата проведения
    21 октября, 13.00, «Кампо де Вальекас»
    превью матча онлайн статистика

     

    Эйбар – Атлетик
    Дата проведения
    21 октября, 17.15, «Мунисипаль де Ипуруа»
    превью матча онлайн статистика

     

    Уэска – Эспаньол
    Дата проведения
    21 октября, 19.30, «Эль Алькорас»
    превью матча онлайн статистика

     

    Бетис – Вальядолид
    Дата проведения
    21 октября, 21.45, «Бенито Вильямарин»
    превью матча онлайн статистика

     

    Реал Сосьедад – Жирона
    Дата проведения
    22 октября, 22.00, «Аноэта»
    превью матча онлайн статистика

     

    Сельта – Алавес 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    19 октября, 22.00, «Балайдос»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 58 Пина.
    СельтаАльварес, Мальо, Кабраль, Ронкалья, Алонсо (Юльсагер, 87), Браис Мендес, Бельтран (Мор, 63), Лоботка, Буфаль (Систо, 74), Эккерт, Аспас.
    АлавесПачеко, Агиррегабириа, Лагуардиа, Химо Наварро, Дуарте, Брашанац (Вакасо, 76), Пина, Ману Гарсия, Ибаи Гомес, Кальери (Собрино, 74), Хони Родригес (Бастон, 90).
    Предупреждения:
    Лагуардиа (11), Кабраль (58), Кальери (64), Пина (88), Юльсагер (90).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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