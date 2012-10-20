Чемпионат Испании. «Реал» примет «Леванте», «Атлетико» в гостях у «Вильярреала», «Барселона» против «Севильи»

В 9-м туре Ла Лиги «Реал» примет «Леванте», «Атлетико» в гостях сыграет с «Вильярреалом», а дома встретится с «Севильей».

Чемпионат Испании

9-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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