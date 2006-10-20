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    Чемпионат Англии. «Челси» против «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» сыграет с «Бернли»

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    В 9-м туре АПЛ «Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» примет «Бернли», «Тоттенхэм» проведет выездной матч с «Вест Хэмом», а «Ливерпуль» – с «Хаддерсфилдом». 

    В воскресенье «Эвертон» будет играть с «Кристал Пэлас», а на понедельник запланирован матч между «Арсеналом» и «Лестером». 

    Чемпионат Англии

    9-й тур

    Челси – Манчестер Юнайтед
    Дата проведения
    20 октября, 14.30, «Стэмфорд Бридж»
    превью матча текстовый онлайн статистика

     

    Борнмут – Саутгемптон
    Дата проведения
    20 октября, 17.00, «Дин Корт»
    превью матча онлайн статистика

     

    Манчестер Сити – Бернли
    Дата проведения
    20 октября, 17.00, «Этихад Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика

     

    Ньюкасл – Брайтон
    Дата проведения
    20 октября, 17.00, «Сент-Джеймс Парк»
    превью матча онлайн статистика

     

    Вест Хэм – Тоттенхэм
    Дата проведения
    20 октября, 17.00, «Олимпийский стадион»
    превью матча онлайн статистика

     

    Вулверхэмптон – Уотфорд
    Дата проведения
    20 октября, 17.00, «Молине Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика

     

    Кардифф – Фулхэм
    Дата проведения
    20 октября, 17.00, «Кардифф Сити Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика

     

    Хаддерсфилд – Ливерпуль
    Дата проведения
    20 октября, 19.30, «Джон Смитс»
    превью матча онлайн статистика

     

    Эвертон – Кристал Пэлас
    Дата проведения
    21 октября, 18.00, «Гудисон Парк»
    превью матча онлайн статистика

     

    Арсенал – Лестер
    Дата проведения
    22 октября, 22.00, «Эмирейтс»
    превью матча онлайн статистика

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица премьер-лиги

    Статистика премьер-лиги

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