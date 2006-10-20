Чемпионат Англии. «Челси» против «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» сыграет с «Бернли»

В 9-м туре АПЛ «Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» примет «Бернли», «Тоттенхэм» проведет выездной матч с «Вест Хэмом», а «Ливерпуль» – с «Хаддерсфилдом».

В воскресенье «Эвертон» будет играть с «Кристал Пэлас», а на понедельник запланирован матч между «Арсеналом» и «Лестером».

Чемпионат Англии

9-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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