Чемпионат Англии. «Челси» против «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» сыграет с «Бернли»

В 9-м туре АПЛ «Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» примет «Бернли», «Тоттенхэм» проведет выездной матч с «Вест Хэмом», а «Ливерпуль» – с «Хаддерсфилдом».
В воскресенье «Эвертон» будет играть с «Кристал Пэлас», а на понедельник запланирован матч между «Арсеналом» и «Лестером».
Чемпионат Англии
9-й тур
- Дата проведения
- 20 октября, 14.30, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 20 октября, 17.00, «Дин Корт»
- Дата проведения
- 20 октября, 17.00, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 20 октября, 17.00, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 20 октября, 17.00, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 20 октября, 17.00, «Молине Стэдиум»
- Дата проведения
- 20 октября, 17.00, «Кардифф Сити Стэдиум»
- Дата проведения
- 20 октября, 19.30, «Джон Смитс»
- Дата проведения
- 21 октября, 18.00, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 22 октября, 22.00, «Эмирейтс»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.