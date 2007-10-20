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    «Ювентус» поделил очки с «Дженоа». До этого туринцы выиграли все матчи в сезоне

    Теги Ювентус серия А Италия Дженоа Футбол

    В 9-м туре серии А лидер турнира «Ювентус» сыграл вничью с «Дженоа» (1:1).

    До этого туринцы впервые в истории выиграли все 10 матчей на старте сезона (8 в чемпионате Италии и 2 в Лиге чемпионов).

    Sports.ru в прямом эфире показывал видеотрансляцию встречи.

    Ювентус – Дженоа 1:1 (1:0, 0:1)
    Дата проведения
    20 октября, 19.00, «Альянц Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 18 Роналду, 1:1 – 67 Бесса.
    ЮвентусШченсны, Жоау Канселу, Бонуччи, Бенатия, Алекс Сандро, Бентанкур, Пьянич, Матюиди (Дибала, 71), Куадрадо (Дуглас Коста, 59), Манджукич (Бернардески, 81), Роналду.
    ДженоаРаду, Бираски, Ромеро, Кришито, Педру Перейра (Гюнтер, 79), Ромуло, Сандро, Лазович, Бесса (Хильемарк, 82), Куаме (Пандев, 85), Пентек.
    Предупреждения:
    Ромеро (9), Бенатия (30), Кришито (71), Пандев (89).

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