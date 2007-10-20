«Ювентус» поделил очки с «Дженоа». До этого туринцы выиграли все матчи в сезоне

В 9-м туре серии А лидер турнира «Ювентус» сыграл вничью с «Дженоа» (1:1).

До этого туринцы впервые в истории выиграли все 10 матчей на старте сезона (8 в чемпионате Италии и 2 в Лиге чемпионов).

Sports.ru в прямом эфире показывал видеотрансляцию встречи.

Таблица серии А

Статистика серии А