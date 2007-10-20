«Ювентус» поделил очки с «Дженоа». До этого туринцы выиграли все матчи в сезоне

В 9-м туре серии А лидер турнира «Ювентус» сыграл вничью с «Дженоа» (1:1).
До этого туринцы впервые в истории выиграли все 10 матчей на старте сезона (8 в чемпионате Италии и 2 в Лиге чемпионов).
Sports.ru в прямом эфире показывал видеотрансляцию встречи.
- Дата проведения
- 20 октября, 19.00, «Альянц Стэдиум»
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Ювентус –
Шченсны, Жоау Канселу, Бонуччи, Бенатия, Алекс Сандро, Бентанкур, Пьянич, Матюиди (Дибала, 71), Куадрадо (Дуглас Коста, 59), Манджукич (Бернардески, 81), Роналду.
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Дженоа –
Раду, Бираски, Ромеро, Кришито, Педру Перейра (Гюнтер, 79), Ромуло, Сандро, Лазович, Бесса (Хильемарк, 82), Куаме (Пандев, 85), Пентек.