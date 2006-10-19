Россия выиграла юношеские Игры, «Рубин» отстранен от еврокубков, обвинения Кокорину и Мамаеву и другие новости утра

1. Россия выиграла медальный зачет юношеских Олимпийских игр. 29 золотых наград!
2. «Рубин» отстранен от участия в еврокубках на один сезон. Все из-за финансового фэйр-плей.
3. Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения в совершении двух преступлений по статье «Побои» и одного по статье «Хулиганство».
4. КХЛ. СКА обыграл «Динамо», «Ак Барс» победил «Салават Юлаев», «Барыс» на выезде выиграл у «Трактора», уступая 2:4 к 54-й минуте и другие результаты дня.
5. Футболисты «Анжи» сыграют с ЦСКА и в других матчах, хотя клуб так и не начал выплачивать долги.
6. В НХЛ «Торонто» впервые остался без забитых голов, уступив «Питтсбургу» (0:3), Евгений Малкин набрал 3 (2+1) очка. Все результаты дня.
7. Акинфеев поступил в магистратуру РГУ нефти и газа им. Губкина.
8. В НБА «Филадельфия» за счет рывка в третьей четверти превзошла «Чикаго» – 127:108. Все результаты дня.
9. Контракты. У Неймара в «ПСЖ» будут отступные 215 млн евро с лета 2020 года. «МЮ» продлил соглашение с Люком Шоу до 2023 года.
10. Матч Евротура Россия – Финляндия, скорее всего, пройдет на стадионе «Зенита». Там же СКА может сыграть с ЦСКА.
11. Москва. Медведев, Хачанов вышли в 1/4 финала, Донской выбыл. Касаткина, Севастова и Конта вышли в 1/2 финала.
12. Евролига. ЦСКА обыграл «Дарушафаку» (79:75) в 3-м туре.
Цитаты дня:
Головин о загранице: «Русских там особо не ждут. Нас особо не любят за рубежом, особенно футболистов»
Кросби о лучшем игроке в НХЛ: «Сложно оспаривать лидерство Макдэвида. Выбор очевиден»
Мэйвезер о Хабибе и Коноре: «Точно подерусь с обоими в 2019 году»
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