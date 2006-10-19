Россия выиграла юношеские Игры, «Рубин» отстранен от еврокубков, обвинения Кокорину и Мамаеву и другие новости утра

1. Россия выиграла медальный зачет юношеских Олимпийских игр. 29 золотых наград!

2. «Рубин» отстранен от участия в еврокубках на один сезон. Все из-за финансового фэйр-плей.

3. Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения в совершении двух преступлений по статье «Побои» и одного по статье «Хулиганство».

4. КХЛ. СКА обыграл «Динамо», «Ак Барс» победил «Салават Юлаев», «Барыс» на выезде выиграл у «Трактора», уступая 2:4 к 54-й минуте и другие результаты дня.

5. Футболисты «Анжи» сыграют с ЦСКА и в других матчах, хотя клуб так и не начал выплачивать долги.

6. В НХЛ «Торонто» впервые остался без забитых голов, уступив «Питтсбургу» (0:3), Евгений Малкин набрал 3 (2+1) очка. Все результаты дня.

7. Акинфеев поступил в магистратуру РГУ нефти и газа им. Губкина.

8. В НБА «Филадельфия» за счет рывка в третьей четверти превзошла «Чикаго» – 127:108. Все результаты дня.

9. Контракты. У Неймара в «ПСЖ» будут отступные 215 млн евро с лета 2020 года. «МЮ» продлил соглашение с Люком Шоу до 2023 года.

10. Матч Евротура Россия – Финляндия, скорее всего, пройдет на стадионе «Зенита». Там же СКА может сыграть с ЦСКА.

11. Москва. Медведев, Хачанов вышли в 1/4 финала, Донской выбыл. Касаткина, Севастова и Конта вышли в 1/2 финала.

12. Евролига. ЦСКА обыграл «Дарушафаку» (79:75) в 3-м туре.

Цитаты дня:

Головин о загранице: «Русских там особо не ждут. Нас особо не любят за рубежом, особенно футболистов»

Кросби о лучшем игроке в НХЛ: «Сложно оспаривать лидерство Макдэвида. Выбор очевиден»

Мэйвезер о Хабибе и Коноре: «Точно подерусь с обоими в 2019 году»