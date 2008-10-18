Мэйвезер о Хабибе и Коноре: «Точно подерусь с обоими в 2019 году»

Непобедимый экс-чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер заявил, что подерется с бойцами UFC Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым в 2019 году.

«Меня спрашивают, почему я дерусь с этими парнями из ММА? Послушайте, мы с Хабибом заработаем сумасшедшие деньги. Также было с Макгрегором.

Я сражаюсь с ребятами, с которыми могу делать сумасшедшие деньги, а заодно даю людям то, что они хотят увидеть.



Я точно подерусь с ними обоими в 2019-м», – сказал Мэйвезер.

В августе 2017-го Мэйвезер победил Конора Макгрегора техническим нокаутом в десятом раунде.

Хабиб и Флойд обсуждают боксерский бой. Скорее всего, это троллинг