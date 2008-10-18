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    Мэйвезер о Хабибе и Коноре: «Точно подерусь с обоими в 2019 году»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Бокс/MMA/UFC

    Непобедимый экс-чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер заявил, что подерется с бойцами UFC Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым в 2019 году.

    «Меня спрашивают, почему я дерусь с этими парнями из ММА? Послушайте, мы с Хабибом заработаем сумасшедшие деньги. Также было с Макгрегором.

    Я сражаюсь с ребятами, с которыми могу делать сумасшедшие деньги, а заодно даю людям то, что они хотят увидеть.

    Я точно подерусь с ними обоими в 2019-м», – сказал Мэйвезер.

    В августе 2017-го Мэйвезер победил Конора Макгрегора техническим нокаутом в десятом раунде.

    Хабиб и Флойд обсуждают боксерский бой. Скорее всего, это троллинг

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