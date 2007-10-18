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    Евролига. ЦСКА принимает «Дарушафаку», «Панатинаикос» встретится с «Гран-Канарией» и другие матчи

    Теги результаты ЦСКА Turkish Airlines Euroleague Маккаби FOX Панатинаикос Барселона Ласса Гербалайф Гран-Канария Будучность VOLI Бавария Баскетбол

    Сегодня пройдут четыре матча 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги сезона-2018/19.

    Московский ЦСКА примет турецкую «Дарушафаку», греческий «Панатинаикос» встретится с испанской «Гран-Канарией».

    Регулярный чемпионат

    3-й тур

    ЦСКА Россия  –  Дарушафака Турция 80:75 (4 четверть)
    Дата проведения
    18 октября, 20.00, «Мегаспорт»
    Онлайн матча

    Будучность VOLI Черногория  –  Маккаби FOX Израиль 41:34 (2 четверть)
    Дата проведения
    18 октября, 21.00, «Морача»
    Онлайн матча
    Будучность VOLI
    Гордич (8), К.Кларк (4), Э.Кларк (4), Омич (2), Крафт (0).
    Маккаби FOX
    Уилбекин (9), Кейн (6), Ролл (6), Блэк (2), Калояро (0).

    Панатинаикос Греция  –  Гербалайф Гран-Канария Испания 50:36 (2 четверть)
    Дата проведения
    18 октября, 21.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
    Онлайн матча
    Панатинаикос
    Томас (10 + 8 подборов), Лекавичюс (9), Папапетру (9), Паппас (7), Лэнгфорд (6), Гист (4), Калатес (2), Митоглу (2), Ласме (1), Т. Адетокумбо (0), Папаяннис (0).
    Гербалайф Гран-Канария
    Пасечник (6), Эванс (5), Баэс (5), Ханна (4), Фишер (4), Эрикссон (3), Тилли (3), Оливер (2), Строберри (2), Рабаседа (2), Паули (0), Балвин (0).

    Барселона Ласса Испания  –  Бавария Германия
    Дата проведения
    18 октября, 22.00, «Палау Блауграна»
    Онлайн матча
    Барселона Ласса
    Пангос (0), Курич (0), Синглтон (0).

    Положение команд: Фенербахче Турция – 2-0, Олимпиакос Греция – 2-0, ЦСКА Россия – 2-0, Реал Испания – 2-0, Жальгирис Литва – 1-1, Анадолу Эфес Турция – 1-1, Милан Италия – 1-1, Панатинаикос Греция – 1-1, Баскония Испания – 1-1, Дарушафака Турция – 1-1, Бавария Германия – 1-1, Гран-Канария Испания – 1-1, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 0-2, Будучность Черногория – 0-2, Барселона Испания – 0-2, Химки Россия – 0-2.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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