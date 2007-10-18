Евролига. ЦСКА принимает «Дарушафаку», «Панатинаикос» встретится с «Гран-Канарией» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги сезона-2018/19.
Московский ЦСКА примет турецкую «Дарушафаку», греческий «Панатинаикос» встретится с испанской «Гран-Канарией».
Регулярный чемпионат
3-й тур
- Дата проведения
- 18 октября, 20.00, «Мегаспорт»
- Дата проведения
- 18 октября, 21.00, «Морача»
- Дата проведения
- 18 октября, 21.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Панатинаикос
- Томас (10 + 8 подборов), Лекавичюс (9), Папапетру (9), Паппас (7), Лэнгфорд (6), Гист (4), Калатес (2), Митоглу (2), Ласме (1), Т. Адетокумбо (0), Папаяннис (0).
- Дата проведения
- 18 октября, 22.00, «Палау Блауграна»
Положение команд: Фенербахче Турция – 2-0, Олимпиакос Греция – 2-0, ЦСКА Россия – 2-0, Реал Испания – 2-0, Жальгирис Литва – 1-1, Анадолу Эфес Турция – 1-1, Милан Италия – 1-1, Панатинаикос Греция – 1-1, Баскония Испания – 1-1, Дарушафака Турция – 1-1, Бавария Германия – 1-1, Гран-Канария Испания – 1-1, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 0-2, Будучность Черногория – 0-2, Барселона Испания – 0-2, Химки Россия – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.