Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения в совершении двух преступлений по статье «Побои» и одного по статье «Хулиганство»

Форварду Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву были предъявлены обвинения в совершении двух преступлений.

«В рамках расследования резонансного уголовного дела о побоях и хулиганстве следователями следственной части ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ «Побои» и ст. 213 УК РФ «Хулиганство» братьям Кокориным, П. Мамаеву и их четвертому соучастнику», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.



«Сегодня в ГСУ было передано еще одно уголовное дело, возбужденное органами дознания по признакам преступления, предусмотренного статьей «Побои» УК РФ. Данное уголовное дело возбуждено по факту нанесения побоев одному из потерпевших граждан в кафе на Большой Никитской 8 октября.

Материалы дела приняты следственной частью и соединены в одно производство с уголовным делом о побоях и хулиганстве, произошедших возле развлекательного заведения и в помещении кафе, для организации полного и всестороннего расследования.



В настоящее время А. Кокорину, П. Мамаеву и их соучастнику предъявлены обвинения в совершении 2-х преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ «Побои» и одного преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство».

К. Кокорину предъявлены обвинения в совершении 3-х преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ и преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается», – говорится в заявлении МВД.

Кокорин, его брат Кирилл и Мамаев были взяты под стражу до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой и нападении на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Юрист объясняет дело Кокорина и Мамаева. Почему их, скорее всего, не посадят?

Не надо банить Кокорина и Мамаева в футболе. Лиге поможет не это

«Он убит, он черный, у него ввалились скулы, трясутся губы». Мама Кокорина пришла к Малахову