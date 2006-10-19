«Торонто» – «Питтсбург». Малкин набрал 3 очка и стал второй звездой матча

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин поучаствовал во всех голах команды в матче с «Торонто» (3:0).

На счету русского нападающего 3 (2+1) очка, в том числе победная шайба в большинстве в первом периоде.

Отметим, что второй гол фактически был забит Наземом Кадри в свои ворота при пустых воротах «Мэйпл Лифс», но записан на Малкина, который последним из игроков «Питтсбурга» коснулся шайбы.

Он провел на льду 17 минут 46 секунд (1:03 – в большинстве, полезность «+2») и отметился 4 бросками по воротам и 4 заблокированными бросками.

Статистика потерь и перехватов – 2:2, кроме того, Малкин выиграл 69% вбрасываний (9 из 13).

Всего на его счету стало 12 (3+9) очков в 6 матчах сезона НХЛ.