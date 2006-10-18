Кросби о лучшем игроке в НХЛ: «Сложно оспаривать лидерство Макдэвида. Выбор очевиден»

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби назвал нападающего «Эдмонтона» Коннора Макдэвида лучшим хоккеистом в .



«Макдэвид выделяется на фоне остальных за счет количества индивидуальных призов, полученных им, стабильности и высоких оценок со стороны специалистов. С моей точки зрения, выбор очевиден.



В лиге много разных ребят. Мэттьюз замечательно начал этот сезон, похоже, он сделал еще один шаг вперед. Мы можем говорить о многих. Но сложно оспаривать лидерство Макдэвида.



Он очень стабилен, становился лучшим бомбардиром, самым ценным игроком. Поэтому выбор очевиден», – сказал Кросби.

Макдэвид в текущем сезоне набрал 9 (4+5) очков в 4 матчах, поучаствовав во всех голах команды. Его подробную статистику можно изучить здесь.