Акинфеев поступил в магистратуру РГУ нефти и газа им. Губкина

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поступил в Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина (РГУ).

1 сентября Акинфеев был зачислен в очно-заочную магистратуру на направление «Менеджмент», сообщается в приказе ректора РГУ.

На вступительных экзаменах футболист набрал 78 баллов. По этому направлению наивысший результат среди поступивших – 82 балла, наименьший – 53.

РГУ нефти и газа готовит специалистов для нефтяной и газовой промышленности. В 2010 году получил статус – Национальный ислледовательский университет.

В 2008 году Акинфеев окончил Московскую государственную академию физической культуры, защитив диплом на тему «Тактико-технические действия вратаря во время футбольного матча».

1 октября 32-летний футболист объявил о завершении карьеры в национальной команде. Акинфеев выступал за сборную России с 2004 года. Он провел 110 матчей, в которых пропустил 95 голов. С 2017 года он был капитаном сборной, в том числе и на ЧМ-2018 в России.