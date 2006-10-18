Наверх

    Акинфеев поступил в магистратуру РГУ нефти и газа им. Губкина

    Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия светская хроника Футбол

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поступил в Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина (РГУ).

    1 сентября Акинфеев был зачислен в очно-заочную магистратуру на направление «Менеджмент», сообщается в приказе ректора РГУ.

    На вступительных экзаменах футболист набрал 78 баллов. По этому направлению наивысший результат среди поступивших – 82 балла, наименьший – 53.

    РГУ нефти и газа готовит специалистов для нефтяной и газовой промышленности. В 2010 году получил статус – Национальный ислледовательский университет.

    В 2008 году Акинфеев окончил Московскую государственную академию физической культуры, защитив диплом на тему «Тактико-технические действия вратаря во время футбольного матча».

    1 октября 32-летний футболист объявил о завершении карьеры в национальной команде. Акинфеев выступал за сборную России с 2004 года. Он провел 110 матчей, в которых пропустил 95 голов. С 2017 года он был капитаном сборной, в том числе и на ЧМ-2018 в России.

    Выиграй поездку на двоих в Германию на матч сборной России! Голосуй за лучшее футбольное фото

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться