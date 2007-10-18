Футболисты «Анжи» сыграют с ЦСКА и в других матчах, хотя клуб не начал выплачивать долги

Футболисты «Анжи» примут участие в матче 11-го тура РПЛ с , несмотря на тяжелую финансовую ситуацию в клубе.

«Наша команда вместе с тренерским штабом приняла решение завтра выйти на матч с и в дальнейшем выполнять свою трудовую деятельность, мотивируя это тем, что после нашего общекомандного обращения к руководству не последовало никаких действий с их стороны.

Мы поняли, что руководству клуба и республики безразлична судьба «Анжи» и дальнейшее существование клуба. Тем не менее мы все же надеемся, что найдутся люди, которые помогут команде со славной историей!

Мы приняли решение играть за наше имя, наше будущее, за тренерский штаб, за болельщиков и за всех людей, которым не безразлична судьба «Анжи», – приводит «Чемпионат» заявление тренерского штаба и игроков «Анжи».

Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов рассказал, что клуб не смог начать погашение задолженностей по зарплате перед игроками.

«Сегодня перед тренировкой с футболистами встретился президент футбольного клуба «Анжи» Осман Кадиев, вел разговоры спортивный директор клуба и главный тренер.

В моем понимании, за человека говорят не слова, а дела. Можно много чего обещать, но, к сожалению, ничего из наших обещаний выполнено не было.

Как генеральный директор на текущий момент я могу сказать, что сегодня мы им точно ничего не заплатим, поставленное условие не выполнено», – сказал Флегонтов в интервью ТАСС.

Ранее сообщалось, что игроки «Анжи» намерены бойкотировать матч с , если не будут погашены долги по заработной плате.

Встреча состоится завтра, 19 октября, начало – в 18:00 по московскому времени.

Дмитрий Белоруков: «Если до 18 октября «Анжи» не начнет гасить долги, на игру с ЦСКА не выходим»