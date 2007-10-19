НБА. «Лейкерс» проиграли в гостях «Портленду», «Вашингтон» уступил «Майами» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА Леброн Джеймс провел свой первый официальный матч в форме «Лейкерс». Калифорнийцы потерпели гостевое поражение от «Портленда» – 119:128.
«Вашингтон» на своей площадке уступил «Майами» – 112:113.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 октября, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
- Эмбиид (30 + 12 подборов + 4 блок-шота), Ковингтон (20), Симмонс (13 + 13 подборов + 11 передач), Шарич (13 + 10 подборов), Фульц (12) – старт; Джонсон (13), Шэмет (12), Редик (10), Макконнелл (4), Коркмаз (0), Болден (0).
- Дата проведения
- 19 октября, 03.00, «Verizon Center»
- Вашингтон
- Уолл (26 + 9 передач), Бил (20), М-ф Моррис (11), Портер (9 + 11 подборов), Маинми (3) – старт; Грин (17), Риверс (9), Убре (9), Саторански (4), Смит (4), Макрэй (0).
- Дата проведения
- 19 октября, 05.30, «Moda Center»
- Портленд
- Лиллард (28), Макколлум (21), Нуркич (16 + 9 подборов), Амину (5), Лэйман (3) – старт; Стаускас (24), Тернер (13 + 6 передач), Харклесс (7), Коллинз (6 + 6 блок-шотов), Сет Карри (5), Ленард (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.