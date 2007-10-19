НБА. «Лейкерс» проиграли в гостях «Портленду», «Вашингтон» уступил «Майами» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА Леброн Джеймс провел свой первый официальный матч в форме «Лейкерс». Калифорнийцы потерпели гостевое поражение от «Портленда» – 119:128.

«Вашингтон» на своей площадке уступил «Майами» – 112:113.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.