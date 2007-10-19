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    НБА. «Лейкерс» проиграли в гостях «Портленду», «Вашингтон» уступил «Майами» и другие результаты

    Теги результаты Чикаго Лейкерс Майами Филадельфия Портленд НБА Вашингтон Баскетбол

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА Леброн Джеймс провел свой первый официальный матч в форме «Лейкерс». Калифорнийцы потерпели гостевое поражение от «Портленда» – 119:128.

    «Вашингтон» на своей площадке уступил «Майами» – 112:113.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Филадельфия – Чикаго 127:108 (38:41, 27:17, 37:18, 25:32)
    Дата проведения
    19 октября, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Статистика
    Филадельфия
    Эмбиид (30 + 12 подборов + 4 блок-шота), Ковингтон (20), Симмонс (13 + 13 подборов + 11 передач), Шарич (13 + 10 подборов), Фульц (12) – старт; Джонсон (13), Шэмет (12), Редик (10), Макконнелл (4), Коркмаз (0), Болден (0).
    Чикаго
    Лавин (30 + 5 потерь), Портис (20 + 11 подборов), Холидэй (10), Картер (8), Пэйн (0) – старт; Блэйкни (15), Паркер (15), Арчидиаконо (8 + 8 передач), Лопес (2), Юлис (0), Хатчисон (0).

    Вашингтон – Майами 112:113 (25:24, 34:34, 30:27, 23:28)
    Дата проведения
    19 октября, 03.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча Статистика
    Вашингтон
    Уолл (26 + 9 передач), Бил (20), М-ф Моррис (11), Портер (9 + 11 подборов), Маинми (3) – старт; Грин (17), Риверс (9), Убре (9), Саторански (4), Смит (4), Макрэй (0).
    Майами
    Ричардсон (28), Макгрудер (20 + 8 подборов + 6 передач), Джонс (17), Уайтсайд (9 + 10 подборов), Драгич (8 + 8 передач) – старт; Джонсон (9), Уэйд (9 + 8 подборов), Олиник (9), Адебайо (4 + 9 подборов).

    Портленд – Лейкерс 128:119 (34:31, 31:32, 28:28, 35:28)
    Дата проведения
    19 октября, 05.30, «Moda Center»
    Онлайн матча Статистика
    Портленд
    Лиллард (28), Макколлум (21), Нуркич (16 + 9 подборов), Амину (5), Лэйман (3) – старт; Стаускас (24), Тернер (13 + 6 передач), Харклесс (7), Коллинз (6 + 6 блок-шотов), Сет Карри (5), Ленард (0).
    Лейкерс
    Джеймс (26 + 12 подборов + 6 передач + 6 потерь), Ингрэм (16), Рондо (13 + 11 передач), Макги (13 + 8 подборов), Колдуэлл-Поуп (5) – старт; Харт (20), Кузма (15), Болл (7), Стивенсон (4), Бизли (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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