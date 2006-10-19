НХЛ. «Торонто» против «Питтсбурга», «Тампа» сыграет с «Детройтом», «Коламбус» встретится с «Филадельфией»

НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 октября, 02.00, «Air Canada Centre»
- Дата проведения
- 19 октября, 02.00, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 19 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
- Дата проведения
- 19 октября, 02.30, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 19 октября, 03.00, «MTS Centre»
- Дата проведения
- 19 октября, 03.30, «United Center»
- Дата проведения
- 19 октября, 04.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 19 октября, 05.30, «Staples Center»
- Дата проведения
- 19 октября, 05.30, «SAP Center at San Jose»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.