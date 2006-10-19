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    НХЛ. «Торонто» против «Питтсбурга», «Тампа» сыграет с «Детройтом», «Коламбус» встретится с «Филадельфией»

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    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Торонто – Питтсбург
    Дата проведения
    19 октября, 02.00, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Видео
    Нью-Джерси – Колорадо
    Дата проведения
    19 октября, 02.00, «Prudential Center»
    Онлайн матча Видео
    Коламбус – Филадельфия
    Дата проведения
    19 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
    Онлайн матча Видео
    Тампа-Бэй – Детройт
    Дата проведения
    19 октября, 02.30, «Amalie Arena»
    Онлайн матча Видео
    Виннипег – Ванкувер
    Дата проведения
    19 октября, 03.00, «MTS Centre»
    Онлайн матча Видео
    Чикаго – Аризона
    Дата проведения
    19 октября, 03.30, «United Center»
    Онлайн матча Видео
    Эдмонтон – Бостон
    Дата проведения
    19 октября, 04.00, «Rogers Place»
    Онлайн матча Видео
    Лос-Анджелес – Айлендерс
    Дата проведения
    19 октября, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Видео
    Сан-Хосе – Баффало
    Дата проведения
    19 октября, 05.30, «SAP Center at San Jose»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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