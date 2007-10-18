Наверх

    Головин о загранице: «Русских там особо не ждут. Нас особо не любят за рубежом, особенно футболистов»

    Теги ЦСКА Монако Артем Дзюба премьер-лига Россия лига 1 Франция Александр Головин Футбол

    Полузащитник «Монако» Александр Головин во время игры в PUBG на стриме ответил на вопросы болельщиков.

    - Как была обстановка в раздевалке после победы над Испанией?

    – Спящая обстановка… Обстановки не было. Но это была самая крутая победа в жизни.

    Тяжело сказать, что мы их положили, они сами устали нас бить, об нас сломались короче.

    - За ЦСКА Следишь?

    – Каждый матч смотрю почти.

    - Сложно вообще играть против грандов?

    – На самом деле против топовых команд играть даже проще, потому, что на матч выходишь особенно заряженным, собранным.

    - Перспективные игроки в СНГ?

    – На данный момент Дзюба – топ. У нас вообще много хороших игроков: Зобнин, Кузяев, в ЦСКА молодежь хорошая.

    - Немногие решаются за границу уехать.

    – Русских там особо не ждут, нас особо не любят за рубежом, особенно футболистов. Создается впечатление [о нас], что либо пьют, либо играют без мотивации, либо ради денег.

    - С коммуникацией на английском нет проблем?

    – Английский слабый, говорить, понимать как-то могу, французский учу. Тренер французский, команда французская. Французы не особо хотят знать английский.

    Некоторые французы [не в команде, вообще] вообще не будут разговаривать с тобой [из принципа], если ты обратишься к ним на английском, – сказал игрок.

    Головин играет в PUBG на стриме и отвечает на вопросы фанатов

    Анри – новый тренер «Монако». Это хорошо для Головина и не очень хорошо для клуба

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться