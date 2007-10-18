Головин о загранице: «Русских там особо не ждут. Нас особо не любят за рубежом, особенно футболистов»

Полузащитник «Монако» Александр Головин во время игры в PUBG на стриме ответил на вопросы болельщиков.
- Как была обстановка в раздевалке после победы над Испанией?
– Спящая обстановка… Обстановки не было. Но это была самая крутая победа в жизни.
Тяжело сказать, что мы их положили, они сами устали нас бить, об нас сломались короче.
- За ЦСКА Следишь?
– Каждый матч смотрю почти.
- Сложно вообще играть против грандов?
– На самом деле против топовых команд играть даже проще, потому, что на матч выходишь особенно заряженным, собранным.
- Перспективные игроки в СНГ?
– На данный момент Дзюба – топ. У нас вообще много хороших игроков: Зобнин, Кузяев, в ЦСКА молодежь хорошая.
- Немногие решаются за границу уехать.
– Русских там особо не ждут, нас особо не любят за рубежом, особенно футболистов. Создается впечатление [о нас], что либо пьют, либо играют без мотивации, либо ради денег.
- С коммуникацией на английском нет проблем?
– Английский слабый, говорить, понимать как-то могу, французский учу. Тренер французский, команда французская. Французы не особо хотят знать английский.
Некоторые французы [не в команде, вообще] вообще не будут разговаривать с тобой [из принципа], если ты обратишься к ним на английском, – сказал игрок.
Головин играет в PUBG на стриме и отвечает на вопросы фанатов
Анри – новый тренер «Монако». Это хорошо для Головина и не очень хорошо для клуба