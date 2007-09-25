принимает «Анжер» в матче 7-го тура чемпионата Франции.

Российский полузащитник дебютирует в стартовом составе монегасков.

В матче минувшего тура с «Нимом» (1:1) Головин вышел на замену, проведя свой первый матч за «Монако».

Напомним, что Головин перебрался в «Монако» из летом за 30 миллионов евро.

Головин наконец-то сыграл за «Монако». С ним стало лучше