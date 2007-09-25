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    «Монако» – «Анжер». Головин впервые попал в стартовый состав

    Теги Монако лига 1 Франция Анжер Александр Головин Футбол

    «Монако» принимает «Анжер» в матче 7-го тура чемпионата Франции.

    Российский полузащитник Александр Головин дебютирует в стартовом составе монегасков.

    В матче минувшего тура с «Нимом» (1:1) Головин вышел на замену, проведя свой первый матч за «Монако».

    Напомним, что Головин перебрался в «Монако» из ЦСКА летом за 30 миллионов евро.

    Головин наконец-то сыграл за «Монако». С ним стало лучше

    Монако – Анжер 0:1 (первый тайм)
    Дата проведения
    25 сентября, 20.00, «Луи II»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 27 Баокен.
    МонакоБенальо, Глик, Хенрихс, Сидибе, Жемерсон, Тилеманс, Ахолу, Головин, Шадли, Грансир, Фалькао.
    АнжерБютель, Тома, Бамба, Манко, Павлович (Траоре, 8), Ндойе, Сантамария, Мангани, Капель, Те, Баокен.
    Предупреждение:
    Ндойе (13).

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