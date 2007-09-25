«Монако» принимает «Анжер» в матче 7-го тура чемпионата Франции.
Российский полузащитник Александр Головин дебютирует в стартовом составе монегасков.
В матче минувшего тура с «Нимом» (1:1) Головин вышел на замену, проведя свой первый матч за «Монако».
Напомним, что Головин перебрался в «Монако» из ЦСКА летом за 30 миллионов евро.
Головин наконец-то сыграл за «Монако». С ним стало лучше
- Дата проведения
- 25 сентября, 20.00, «Луи II»
- Гол:
- 0:1 – 27 Баокен.
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Монако –
Бенальо, Глик, Хенрихс, Сидибе, Жемерсон, Тилеманс, Ахолу, Головин, Шадли, Грансир, Фалькао.
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Анжер –
Бютель, Тома, Бамба, Манко, Павлович (Траоре, 8), Ндойе, Сантамария, Мангани, Капель, Те, Баокен.
- Предупреждение:
- Ндойе (13).