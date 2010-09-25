Алексей Миллер: «Зенит» – самый титулованный клуб России. Это заслуга тренеров нашей академии»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на мероприятии, приуроченном к 50-летнему юбилею футбольной школы «Зенита», рассказал о заслугах академии клуба.

«Сегодня знаменательная дата – 50 лет со дня основания школы «Смена». Ее основатель – Дмитрий Николаевич Бесов, невероятный энтузиаст. Наша школа воспитала более тысячи профессиональных футболистов.

Уважаемые ветераны, спасибо за ваш вклад в развитие городского футбола и низкий вам поклон. Школа воспитала много звезд советского и российского футбола. Игроков, которые в 1984 году выиграли для Ленинграда звание чемпиона страны. Футболистов, которые выиграли Кубок и Суперкубок УЕФА. Школа воспитала игроков для сборной, которые в 2008 году добрались до полуфинала чемпионата Европы.

Сегодня «Зенит» является самым титулованным клубом России. Все это заслуга тренерского штаба, который работает в академии. Почти две трети тренеров – воспитанники академии и бывшие игроки «Зенита». Благодаря этому сохраняется преемственность.

У академии есть 17 филиалов в городе и других субъектах страны. Желаю воспитывать новых чемпионов, чтобы ими гордились Санкт-Петербург и Россия. Академия, новых тебе успехов и побед. «Зенит» – чемпион!» – сказал Миллер.