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    Чеченский министр Умаров: «Конор показывает себя как эпатажный клоун. Он не способен отвечать за слова, иначе не вел бы себя как мексиканский петушок»

    Теги UFC Рамзан Кадыров Хабиб Нурмагомедов политика Конор МакГрегор Хусейн Халиев Абдулманап Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров поделился мнением о поведении Конора МакГрегора на пресс-конференции перед боем с Хабибом Нурмагомедовым в Нью-Йорке.

    «Мы отдаем ему [МакГрегору] должное, это большой мастер в UFC, но в последнее время он себя показывает как эпатажный клоун, возомнивший из себя непревзойденного шоумена, не в меру амбициозный.

    То, что он там невнятно ляпнул на пресс-конференции в адрес Рамзана Кадырова и отца Хабиба Нурмагомедова, ну, видимо, пытался заработать сомнительные очки. И этот факт лично меня наводит на тревожную мысль о психическом здоровье этого экзальтированного выскочки, а именно так он себя там вел.

    То, что нецензурно он там изрыгнул – это никоим образом не задевает ни честь, ни достоинство нашего лидера. И Конор МакГрегор настолько мелок в данных параллелях, что даже произносить его имя рядом с Рамзаном Кадыровым я считаю совершенно неоправданной роскошью.

    Что касается Хусейна Халиева, конечно, я понимаю, поддерживаю его мотивы, я поддерживаю и понимаю рассерженных ребят. Хотя считаю, что такие обращения только усиливают внимание к МакГрегору, который не способен отвечать за свои слова и поступки, как настоящий мужчина. Иначе он бы не делал эти заявления за многие тысячи километров и не вел бы себя, как мексиканский петушок.

    Это все пусть останется на его совести. В тот непристойный образ, который он сам себе сделал, не вписываются даже эти извинения. Я не считаю МакГрегора настолько цельной личностью, чтобы он прям так раскаялся и стал где-то извиняться, хотя, конечно, если бы он извинился – это был бы поступок мужчины», – заявил Умаров.

    Конор МакГрегор во время пресс-конференции с Хабибом Нурмагомедовым в Нью-Йорке высказался о Рамзане Кадырове. В частности, боец назвал его диктатором и безумным человеком. Чеченский боец Хусейн Халиев призвал Конора извиниться за свои слова.

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