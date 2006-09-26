Чеченский министр Умаров: «Конор показывает себя как эпатажный клоун. Он не способен отвечать за слова, иначе не вел бы себя как мексиканский петушок»

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров поделился мнением о поведении Конора МакГрегора на пресс-конференции перед боем с Хабибом Нурмагомедовым в Нью-Йорке.

«Мы отдаем ему [МакГрегору] должное, это большой мастер в , но в последнее время он себя показывает как эпатажный клоун, возомнивший из себя непревзойденного шоумена, не в меру амбициозный.

То, что он там невнятно ляпнул на пресс-конференции в адрес Рамзана Кадырова и отца , ну, видимо, пытался заработать сомнительные очки. И этот факт лично меня наводит на тревожную мысль о психическом здоровье этого экзальтированного выскочки, а именно так он себя там вел.

То, что нецензурно он там изрыгнул – это никоим образом не задевает ни честь, ни достоинство нашего лидера. И настолько мелок в данных параллелях, что даже произносить его имя рядом с я считаю совершенно неоправданной роскошью.

Что касается Хусейна Халиева, конечно, я понимаю, поддерживаю его мотивы, я поддерживаю и понимаю рассерженных ребят. Хотя считаю, что такие обращения только усиливают внимание к МакГрегору, который не способен отвечать за свои слова и поступки, как настоящий мужчина. Иначе он бы не делал эти заявления за многие тысячи километров и не вел бы себя, как мексиканский петушок.

Это все пусть останется на его совести. В тот непристойный образ, который он сам себе сделал, не вписываются даже эти извинения. Я не считаю МакГрегора настолько цельной личностью, чтобы он прям так раскаялся и стал где-то извиняться, хотя, конечно, если бы он извинился – это был бы поступок мужчины», – заявил Умаров.

во время пресс-конференции с Хабибом Нурмагомедовым в Нью-Йорке высказался о Рамзане Кадырове. В частности, боец назвал его диктатором и безумным человеком. Чеченский боец Хусейн Халиев призвал Конора извиниться за свои слова.

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