Швейцария отказала Абрамовичу в виде на жительство из-за подозрения в отмывании денег и связях с преступными группировками

Владелец Роман Абрамович пытался получить вид на жительство Швейцарии перед тем, как получить паспорт Израиля.

Стали известно, почему ему было отказано в постоянном проживании в стране. Местная полиция провела расследование и рекомендовала не выдавать гражданство российскому олигарху. Абрамович отменил свой запрос до того, как ему официально объявили об отказе.

В секретном досье полиции в причинах рекомендации в отказе в виде на жительство указаны «подозрение в отмывании денег и связях с преступными группировками».

Об этом стало известно лишь сейчас, поскольку швейцарская крупнейшая медиагруппа Tamedia судилась с Абрамовичем по поводу публикации этой информации.

Суд прошел все швейцарские инстанции, суды на разных уровнях принимали разные решения, однако Верховный суд разрешил журналистам опубликовать детали досье.

Юрист олигарха Даниэль Глазль выступил с заявлением, опровергнув информацию журналистов.

«Господина Абрамовича никогда не обвиняли в отмывании денег. У него нет и никогда не было никаких криминальных связей. Федеральная полиция не предоставила никаких доказательств вины или чего-либо еще.

На протяжении многих лет господин Абрамович подвергался многочисленным тщательным проверкам со стороны правительств и деловых партнеров, и такие необоснованные утверждения никогда не были предметом спора.

Мы очень разочарованы тем, что швейцарское правительство публикует конфиденциальные данные господина Абрамовича, что абсолютно нарушает швейцарский закон о защите персональных данных», – сказал юрист.

В полиции заявили, что не принимали решения по Абрамовичу, а лишь провели исследование и предоставили его результаты миграционной службе.

Напомним, что в 2016 году власти Великобритании отказали Абрамовичу в продлении визы. После этого он пытался получить вид на жительство в Швейцарии, чтобы можно было находиться в Англии, а потом получил израильское гражданство, которое позволяет находиться в Великобритании 180 дней в году.

Также сообщалось, что Абрамович хочет продать и выручить от продажи 3 миллиарда фунтов.

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