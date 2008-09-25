Летний биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Волков стартовал 9-м, Пащенко – 28-м, Малиновский – 54-м

На чемпионате России по летнему биатлону проходит мужская индивидуальная гонка.

Летний биатлон

Чемпионат России

Тюмень

Мужчины

Индивидуальная гонка

Начало – 12.00 по московскому времени, трансляция – на ТК «Матч ТВ»

Старт-лист

9. Алексей Волков

28. Петр Пащенко

29. Алексей Слепов

34. Кирилл Стрельцов

38. Вадим Филимонов

40. Василий Томшин

43. Эдуард Латыпов

54. Игорь Малиновский

55. Юрий Шопин

56. Александр Поварницын

57. Вячеслав Малеев

58. Семен Сучилов

69. Алексей Петров

72. Александр Печенкин