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    Летний биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Волков стартовал 9-м, Пащенко – 28-м, Малиновский – 54-м

    Теги сборная России результаты летний биатлон Александр Печенкин Алексей Волков чемпионат России по летнему биатлону Алексей Слепов Вадим Филимонов Семен Сучилов Эдуард Латыпов Петр Пащенко Александр Поварницын Юрий Шопин Алексей Петров Кирилл Стрельцов Игорь Малиновский Василий Томшин Вячеслав Малеев Биатлон

    На чемпионате России по летнему биатлону проходит мужская индивидуальная гонка.

    Летний биатлон

    Чемпионат России

    Тюмень

    Мужчины

    Индивидуальная гонка

    Начало – 12.00 по московскому времени, трансляция – на ТК «Матч ТВ»

    Старт-лист

    9. Алексей Волков
    28. Петр Пащенко
    29. Алексей Слепов
    34. Кирилл Стрельцов
    38. Вадим Филимонов
    40. Василий Томшин
    43. Эдуард Латыпов
    54. Игорь Малиновский
    55. Юрий Шопин
    56. Александр Поварницын
    57. Вячеслав Малеев
    58. Семен Сучилов
    69. Алексей Петров
    72. Александр Печенкин

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