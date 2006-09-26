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    «Дерби» Лэмпарда выбил «МЮ» из Кубка лиги в серии пенальти

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Кубок английской лиги Серхио Ромеро Дерби Каунти Футбол

    «Манчестер Юнайтед» проиграл «Дерби Каунти» (2:2, 7-8 по пенальти) в Кубке английской лиги и вылетел из турнира в третьем раунде (1/16 финала).

    С 67-й минуты манкунианцы играли в меньшинстве после удаления голкипера Серхио Ромеро за игру рукой вне штрафной площади. Его место в воротах занял вратарь Ли Грант, вышедший на поле вместо Хуана Маты.

    Отметим, что «МЮ» вел в счете до 59-й минуты, когда арендованный у «Ливерпуля» Харри Уилсон сравнял счет ударом со штрафного. Благодаря Маруану Феллайни «Юнайтед» отыгрался на 5-й добавленной ко второму тайму минуте.

    Напомним, что «Дерби Каунти» с этого сезона тренирует Фрэнк Лэмпард, игравший в «Челси» под руководством нынешнего тренера «МЮ» Жозе Моуринью.

    Манчестер Юнайтед – Дерби Каунти 2:2 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0), по пенальти - 7:8
    Дата проведения
    25 сентября, 22.00, «Олд Траффорд»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 3 Мата, 1:1 – 59 Уилсон, 1:2 – 85 Мэрриотт, 2:2 – 90 Феллайни.
    Манчестер ЮнайтедРомеро, Байи, Янг, Диогу Далот, Джонс, Эррера (Феллайни, 63), Матич, Лингард (Фред, 63), Мата (Грант, 70), Марсьяль, Лукаку.
    Дерби КаунтиКарсон, Кио, Форсит, Богл (Уиздом, 87), Томори, Брайсон, Джонсон, Маунт, Уилсон, Ньюджент (Мэрриотт, 79), Беннетт (Йозефзон, 77).
    Серия пенальти
    1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4, 5:5, 6:5, 6:6, 7:6, 7:7, 7:8.
    Предупреждения:
    Беннетт (25), Форсит (48), Лингард (54), Матич (90).
    Удаление:
    Ромеро (67).

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