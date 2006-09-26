«Дерби» Лэмпарда выбил «МЮ» из Кубка лиги в серии пенальти

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Дерби Каунти» (2:2, 7-8 по пенальти) в Кубке английской лиги и вылетел из турнира в третьем раунде (1/16 финала).
С 67-й минуты манкунианцы играли в меньшинстве после удаления голкипера Серхио Ромеро за игру рукой вне штрафной площади. Его место в воротах занял вратарь Ли Грант, вышедший на поле вместо Хуана Маты.
Отметим, что «МЮ» вел в счете до 59-й минуты, когда арендованный у «Ливерпуля» Харри Уилсон сравнял счет ударом со штрафного. Благодаря Маруану Феллайни «Юнайтед» отыгрался на 5-й добавленной ко второму тайму минуте.
Напомним, что «Дерби Каунти» с этого сезона тренирует Фрэнк Лэмпард, игравший в «Челси» под руководством нынешнего тренера «МЮ» Жозе Моуринью.
- Дата проведения
- 25 сентября, 22.00, «Олд Траффорд»
-
Манчестер Юнайтед –
Ромеро, Байи, Янг, Диогу Далот, Джонс, Эррера (Феллайни, 63), Матич, Лингард (Фред, 63), Мата (Грант, 70), Марсьяль, Лукаку.
-
Дерби Каунти –
Карсон, Кио, Форсит, Богл (Уиздом, 87), Томори, Брайсон, Джонсон, Маунт, Уилсон, Ньюджент (Мэрриотт, 79), Беннетт (Йозефзон, 77).
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4, 5:5, 6:5, 6:6, 7:6, 7:7, 7:8.
- Удаление:
- Ромеро (67).