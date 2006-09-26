«Дерби» Лэмпарда выбил «МЮ» из Кубка лиги в серии пенальти

проиграл «Дерби Каунти» (2:2, 7-8 по пенальти) в Кубке английской лиги и вылетел из турнира в третьем раунде (1/16 финала).

С 67-й минуты манкунианцы играли в меньшинстве после удаления голкипера Серхио Ромеро за игру рукой вне штрафной площади. Его место в воротах занял вратарь Ли Грант, вышедший на поле вместо .

Отметим, что «МЮ» вел в счете до 59-й минуты, когда арендованный у Харри Уилсон сравнял счет ударом со штрафного. Благодаря Маруану Феллайни «Юнайтед» отыгрался на 5-й добавленной ко второму тайму минуте.

Напомним, что «Дерби Каунти» с этого сезона тренирует Фрэнк Лэмпард, игравший в под руководством нынешнего тренера «МЮ» Жозе Моуринью.