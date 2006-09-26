Депутат Госдумы: «Почему завод «Газпрома» находится в Астрахани, а деньги идут «Зениту», а не «Волгарю»?»

Член попечительского совета «Волгаря» Петр Гужвин перед матчем против в 1/16 финала Олимп Кубка России рассказал об отказе спонсировать его клуб.

Гужвин – депутат Госдумы и член фракции «Единая Россия» от Астраханской области.

«Игра с командой, чьим спонсором является . Тот самый «Газпром», который с начала этого года после 30 лет поддержки и спонсорства Астраханского Волгаря отказался от дальнейшей помощи клубу.

Не думаю, что в истории «Газпрома» есть еще такие же примеры многолетнего сотрудничества в области футбола и спорта.

Несмотря на многократное в связи с этим сокращение с начала года бюджета команды и ослабление по этой же причине ее состава, все же смог по итогам сезона 2017/18 сохранить прописку во втором по силе дивизионе российского футбола.

Но из-за невозможности подтвердить необходимый минимальный уровень бюджета для клубов ФНЛ на следующий (текущий) сезон был вынужден добровольно отказаться от участия в турнире

Руководство области и мы, астраханские любители футбола, не в силах обеспечить необходимый бюджет клуба для выступлений команды на прежнем уровне. Профессиональный футбол в России сегодня неоправданно дорогой, а малый бизнес Астраханской области не настолько богат и развит, чтобы содержать клуб.

Поэтому без поддержки крупнейшего предприятия региона успехов команды мы больше не увидим. В преддверии матча «Волгарь» – астраханцы все чаще задаются вопросом: почему, когда газоперерабатывающий завод «Газпрома» находится в Астрахани, а не в Санкт-Петербурге, финансовая помощь «Газпрома» идет в питерский «Зенит», а не в астраханский ?

Для всех болельщиков, сотрудников и футболистов «Волгаря», прошлогодний отказ от дальнейшей поддержки был полной неожиданностью. Никто ни со стороны «Газпрома», ни со стороны астраханских чиновников не назвал четких и понятных причин, почему спустя 30 лет «Газпром» отказался именно от «Волгаря».

Единственное, что мы знаем точно – это не из-за спортивных показателей и не из-за успешных результатов команды. Исходя из неофициальной информации, причина – несоблюдение со стороны администрации области взятых на себя обязательств, в том числе в помощи «Межрегионгазу» по сбору платы с населения за газ.

Возможно, исполнительная власть региона действительно не выполнила по каким-то причинам свои обязательства, но почему за это должны отвечать астраханские спортивные болельщики и ФК «Волгарь»?

Мы не претендуем на те огромные (по нашим меркам) суммы, которые поступают в бюджет «Зенита», но мы очень надеемся, что «Газпром» вернется к сотрудничеству с футбольным клубом «Волгарь» на тех же условиях, что и в последние годы.

Мы также уверены, что в этой просьбе нас поддержат и футболисты, и сотрудники «Зенита». И мы очень хотим, чтобы 30 лет помощи «Газпрома» астраханскому футболу не остались в прошлом, а были настоящим и будущим всего футбола в Астрахани.

Надеюсь, предстоящая игра с «Зенитом» привлечет внимание руководителей «Газпрома» к этому вопросу и повлечет за собой продолжение сотрудничества с ФК «Волгарь», – заявил Гужвин.

Матч «Волгарь» – «Зенит» состоится 26 сентября в Астрахани. Начало – в 18.00 по московскому времени.