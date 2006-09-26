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    «Монако» Головина не выигрывает 7 матчей подряд. В 9 играх сезона у команды всего 1 победа

    Теги Монако лига 1 Франция Анжер Леонарду Жардим Александр Головин Футбол

    «Монако» уступил «Анжеру» (0:1) в матче 7-го тура чемпионата Франции.

    Команда под руководством Леонарду Жардима продлила свою безвыигрышную серию во всех турнирах до 7 матчей – 4 поражения и 3 ничьих.

    В 9 официальных матчах сезона «Монако» одержал всего одну победу – в первом туре над «Нантом» в гостях (3:1).

    «Монако», набрав 6 очков, занимает 16-е место в чемпионате Франции, а по итогам тура может оказаться в зоне вылета.

    Хавбек сборной России Александр Головин, восстановившийся от травмы, принял участие в двух последних играх команды. В матче с «Нимом» (1:1) он вышел на замену, а сегодня отыграл все 90 минут.

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