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    Абрамович готов продать «Челси» за 3 млрд фунтов

    Теги Челси премьер-лига Англия Роман Абрамович бизнес Футбол

    Владелец «Челси» Роман Абрамович может продать клуб.

    Как сообщил Bloomberg источник, знакомый с ситуацией, российский миллиардер готов продать команду за 3 миллиарда фунтов.

    Ранее Абрамович отверг предложение богатейшего человека Великобритании Джима Рэтклиффа, который предлагал за клуб 2,3 миллиарда фунтов.

    Летом в британской прессе появилась информация, что Абрамович нанял инвестиционный банк для рассмотрения вопроса продажи «Челси». В клубе информацию опровергли.

    Бизнесмен купил «Челси» в 2003 году за 140 миллионов фунтов. За это время клуб выиграл пять чемпионатов, пять Кубков и два Суперкубка Англии, три Кубка лиги, Лигу чемпионов и Лигу Европы.

    Говорят, Абрамович может продать «Челси». На него давно давят из-за политики

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