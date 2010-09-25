Абрамович готов продать «Челси» за 3 млрд фунтов

Владелец «Челси» Роман Абрамович может продать клуб.

Как сообщил Bloomberg источник, знакомый с ситуацией, российский миллиардер готов продать команду за 3 миллиарда фунтов.

Ранее Абрамович отверг предложение богатейшего человека Великобритании Джима Рэтклиффа, который предлагал за клуб 2,3 миллиарда фунтов.

Летом в британской прессе появилась информация, что Абрамович нанял инвестиционный банк для рассмотрения вопроса продажи «Челси». В клубе информацию опровергли.

Бизнесмен купил «Челси» в 2003 году за 140 миллионов фунтов. За это время клуб выиграл пять чемпионатов, пять Кубков и два Суперкубка Англии, три Кубка лиги, Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Говорят, Абрамович может продать «Челси». На него давно давят из-за политики