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    Кириленко о возвращении пива на стадионы: «Это логично. Есть люди, которые выпивают 8 литров за матч и ведут себя непотребно, но их немного»

    Теги РФБ болельщики Андрей Кириленко стадионы Баскетбол

    Президент РФБ Андрей Кириленко считает, что на спортивных аренах должна возобновиться продажа пива.

    «Лично я не пью пиво, но есть люди, которые его просто обожают. Думаю, возвращение пенного напитка на спортивные арены вполне логично.

    Не вижу ничего плохого в том, что болельщик придет на стадион и выпьет одну кружку пива.

    Понятно, что есть люди, которые впадают в крайность и способны выпить 8 литров за один матч и потом ведут себя непотребно. Я против этого, но таких людей совсем немного», – сказал Кириленко.

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