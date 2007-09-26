Кириленко о возвращении пива на стадионы: «Это логично. Есть люди, которые выпивают 8 литров за матч и ведут себя непотребно, но их немного»

Президент РФБ Андрей Кириленко считает, что на спортивных аренах должна возобновиться продажа пива.

«Лично я не пью пиво, но есть люди, которые его просто обожают. Думаю, возвращение пенного напитка на спортивные арены вполне логично.

Не вижу ничего плохого в том, что болельщик придет на стадион и выпьет одну кружку пива.

Понятно, что есть люди, которые впадают в крайность и способны выпить 8 литров за один матч и потом ведут себя непотребно. Я против этого, но таких людей совсем немного», – сказал Кириленко.