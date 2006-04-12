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    «Реал» выбил «Юве» голом с пенальти на 97-й минуте, в IBU прошли обыски, связанные с паспортами крови россиян, и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. «Ювентус» вылетел из ЛЧ. Туринцы долго вели у «Реала» с нужным счетом 3:0, но в концовке матча судья назначил пенальти, удалил Буффона, а Роналду точно пробил с точки на 7-й добавленной минуте.

    2. Криштиану обновил свой же рекорд Лиги чемпионов, забив в 11 матчах подряд.

    3. В другом матче Лиги чемпионов «Бавария» сыграла вничью с «Севильей» и спокойно вышла в полуфинал.

    4. Полиция Австрии провела обыск в штаб-квартире IBU. Родченков заявил, что IBU скрывал информацию об аномальных биологических паспортах россиян. Бессеберг сообщил, что расследование касается паспортов крови россиян, выступавших на ЧМ-2017.

    5. Начался 1-й раунд Кубка Стэнли. «Питтсбург» разгромил «Филадельфию» 7:0, Малкин забросил шайбу, на счету Кросби хет-трик.

    6. Шанцев стал гендиректором «Динамо», Владимир Воробьев сохранил пост тренера.

    7. Цулыгин назначен главным тренером «Салавата Юлаева».

    8. Ходят дикие слухи, что Знарок может продолжить карьеру в Северной Америке.

    9. В НБА «Миннесота» победила «Денвер» и вышла в плей-офф. Другие результаты – здесь.

    10. Бой Гассиев – Усик пройдет в России, если Саудовская Аравия откажется от проведения.

    Цитаты:

    Леандро Паредес: «Выбирать между «Ювентусом» и «Реалом» нелегко. Я приму решение после ЧМ-2018»

    Джорджо Кьеллини: «Кто-то удивлен? В прошлом году «Бавария» прошла через это, теперь мы»

    Джанлуиджи Буффон: «У судьи в груди не сердце, а мусорный бак»

    Хосе Луис Чилаверт: «Футбольная мафия оставила «Ювентус» за бортом»

    Лукас Васкес: «Пенальти бесспорный. Бенатия атаковал меня сзади»

     

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