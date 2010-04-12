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    Буффон удален на 93-й минуте матча с «Реалом» за споры с арбитром

    Теги Ювентус Джанлуиджи Буффон Реал Мадрид серия А Италия Лига чемпионов судьи Гонсало Игуаин Войчех Шченсны Майкл Оливер

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон удален в концовке ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (3:1, 3:4 по сумме двух матчей).

    На 3-й добавленной минуте арбитр Майкл Оливер назначил 11-метровый в ворота туринцев.

    40-летний вратарь начал эмоционально оспаривать решение рефери, за что получил прямую красную карточку.

    Вместо нападающего Гонсало Игуаина в игру вступил второй голкипер «бьянконери» Войчех Шченсны.

    Форвард «Реала» Криштиану Роналду реализовал пенальти, и это позволило мадридской команде выйти в полуфинал.

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