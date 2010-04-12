Буффон удален на 93-й минуте матча с «Реалом» за споры с арбитром

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон удален в концовке ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против (3:1, 3:4 по сумме двух матчей).

На 3-й добавленной минуте арбитр назначил 11-метровый в ворота туринцев.

40-летний вратарь начал эмоционально оспаривать решение рефери, за что получил прямую красную карточку.

Вместо нападающего в игру вступил второй голкипер «бьянконери» Войчех Шченсны.

Форвард «Реала» Криштиану Роналду реализовал пенальти, и это позволило мадридской команде выйти в полуфинал.