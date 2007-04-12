Лукас Васкес: «Пенальти бесспорный. Бенатия атаковал меня сзади»

Атакующий полузащитник Лукас Васкес дал комментарии после матча с «Ювентусом» (1:3).

В концовке второго тайма арбитр Майкл Оливер назначил пенальти в ворота гостей и удалил голкипера Джанлуиджи Буффона. Нападающий реализовал одиннадцатиметровый, и это позволило мадридской команде выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

«Пенальти был. Криштиану отдал мне в районе одиннадцатиметровой, а центральный защитник [ ] сбил меня, настигнув сзади, когда я собирался завершить атаку. Бесспорно.

Протесты со стороны – это нормально. Последняя минута же.

Сегодняшний матч должен послужить для нас уроком. Кто расслабляется, тот расплачивается за это. Лига чемпионов никого не прощает.

Мы знаем, как бороться до конца, испытывая трудности. И этот гол выводит нас в полуфинал, что важно», – сказал Васкес.

Пенальти, который убил «Ювентус». Все по делу?