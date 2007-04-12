Лукас Васкес: «Пенальти бесспорный. Бенатия атаковал меня сзади»

Атакующий полузащитник «Реала» Лукас Васкес дал комментарии после матча с «Ювентусом» (1:3).
В концовке второго тайма арбитр Майкл Оливер назначил пенальти в ворота гостей и удалил голкипера Джанлуиджи Буффона. Нападающий Криштиану Роналду реализовал одиннадцатиметровый, и это позволило мадридской команде выйти в полуфинал Лиги чемпионов.
«Пенальти был. Криштиану отдал мне в районе одиннадцатиметровой, а центральный защитник [Медхи Бенатия] сбил меня, настигнув сзади, когда я собирался завершить атаку. Бесспорно.
Протесты со стороны «Ювентуса» – это нормально. Последняя минута же.
Сегодняшний матч должен послужить для нас уроком. Кто расслабляется, тот расплачивается за это. Лига чемпионов никого не прощает.
Мы знаем, как бороться до конца, испытывая трудности. И этот гол выводит нас в полуфинал, что важно», – сказал Васкес.