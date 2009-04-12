Бой Гассиев – Усик пройдет в России, если Саудовская Аравия откажется от проведения

Финал Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе между Муратом Гассиевым и Александром Усиком может пройти в России, если Саудовская Аравия откажется от проведения. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

«Мы сделали свое предложение. Если Саудовская Аравия будет не готова, то право проведения передадут нам. Пока не ясны даже условия, при которых спортсмены и участники смогут отправиться в Саудовскую Аравию. Проведение такого поединка в России обойдется примерно в $20-25 млн – это вся организация и гонорары спортсменов», – сказал Кремлев.

«Мы бодаемся с саудитами, они не хотят уступать. Но уже есть информация. Все официально объявим в четверг. Ни Евгений Вайнштейн (промоутер Мурата Гассиева – Sports.ru), ни Эгис Климас (менеджер Александра Усика – Sports.ru) не хотят проводить бой в Джидде. Там есть большие проблемы с визами для всех. От России хотят поехать три тысячи болельщиков, но у них нет такой возможности», – сказал Кремлев «Спорт-Экспрессу».

Бой Мурата Гассиева и Александра Усика пройдет 11 июня. На данный момент местом проведения выбран город Джидда.