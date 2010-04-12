«Реал» забил «Ювентусу» с пенальти на 97-й минуте и вышел в полуфинал ЛЧ, проиграв ответный матч (1:3)

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» проиграл «Ювентусу» (1:3).
По истечении часа игры гости вели со счетом 3:0, им удалось сравнять счет по сумме двух матчей.
Однако в концовке матча был назначен пенальти, и нападающий Криштиану Роналду реализовал одиннадцатиметровый на 7-й добавленной ко второму тайму минуте.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 11 апреля, 21.45, «Сантьяго Бернабеу»
-
Реал Мадрид –
Навас, Карвахаль, Варан, Вальехо, Марсело, Каземиро (Васкес, 46), Модрич (Ковачич, 75), Кроос, Иско, Бэйл (Асенсио, 46), Роналду.
-
Ювентус –
Буффон, Де Шильо (Лихтштайнер, 17), Бенатия, Кьеллини, Алекс Сандро, Хедира, Пьянич, Матюиди, Дуглас Коста, Игуаин (Шченсны, 90), Манджукич.
- Предупреждения:
- Пьянич (17), Карвахаль (22), Манджукич (29), Лихтштайнер (36), Алекс Сандро (67), Дуглас Коста (73), Марсело (81), Бенатия (90), Роналду (90).
- Удаление:
- Буффон (90).
Первый матч 3:0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча московское.