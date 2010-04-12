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    «Реал» забил «Ювентусу» с пенальти на 97-й минуте и вышел в полуфинал ЛЧ, проиграв ответный матч (1:3)

    Теги Ювентус Реал Мадрид Лига чемпионов Хесус Вальехо

    В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» проиграл «Ювентусу» (1:3).

    По истечении часа игры гости вели со счетом 3:0, им удалось сравнять счет по сумме двух матчей.

    Однако в концовке матча был назначен пенальти, и нападающий Криштиану Роналду реализовал одиннадцатиметровый на 7-й добавленной ко второму тайму минуте.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

    Реал Мадрид Испания – Ювентус Италия 1:3 (0:2, 1:1)
    Дата проведения
    11 апреля, 21.45, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 2 Манджукич, 0:2 – 37 Манджукич, 0:3 – 60 Матюиди, 1:3 – 90, пенальти Роналду.
    Реал МадридНавас, Карвахаль, Варан, Вальехо, Марсело, Каземиро (Васкес, 46), Модрич (Ковачич, 75), Кроос, Иско, Бэйл (Асенсио, 46), Роналду.
    ЮвентусБуффон, Де Шильо (Лихтштайнер, 17), Бенатия, Кьеллини, Алекс Сандро, Хедира, Пьянич, Матюиди, Дуглас Коста, Игуаин (Шченсны, 90), Манджукич.
    Предупреждения:
    Пьянич (17), Карвахаль (22), Манджукич (29), Лихтштайнер (36), Алекс Сандро (67), Дуглас Коста (73), Марсело (81), Бенатия (90), Роналду (90).
    Удаление:
    Буффон (90).

    Первый матч 3:0

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча московское.

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