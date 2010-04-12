«Реал» забил «Ювентусу» с пенальти на 97-й минуте и вышел в полуфинал ЛЧ, проиграв ответный матч (1:3)

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов проиграл «Ювентусу» (1:3).

По истечении часа игры гости вели со счетом 3:0, им удалось сравнять счет по сумме двух матчей.

Однако в концовке матча был назначен пенальти, и нападающий Криштиану Роналду реализовал одиннадцатиметровый на 7-й добавленной ко второму тайму минуте.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Первый матч 3:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча московское.