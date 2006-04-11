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    Шанцев стал гендиректором «Динамо», Воробьев сохранил пост тренера

    Теги Владимир Воробьев Валерий Шанцев КХЛ Динамо Сергей Алексеевич Федоров Хоккей Россия КХЛ

    На заседании совета директоров московского «Динамо» 11 апреля были приняты решения о перестановках в клубе.

    Совет директоров освободил от должности генерального директора Сергея Федорова по его просьбе и в связи с его назначением на другую должность.

    Генеральным директором «Динамо» единогласно назначен Валерий Шанцев, являющийся также членом совета директоров клуба.

    «Я глубоко убежден, что у «Динамо» есть все возможности и потенциал, чтобы стать по-настоящему топовым клубом», – сказал Шанцев.

    Шанцев занимал должности вице-мэра Москвы, губернатора Нижегородской области. Он являлся коммерческим директором и членом правления «Динамо», в 1992–2006 годах был руководителем Федерации хоккея Москвы.

    Совет директоров заслушал отчет главного тренера команды Владимира Воробьева и его предложения по плану подготовки к участию в чемпионате КХЛ-2018/19, включая предложения по селекционной политике клуба. Полномочия Воробьева в качестве главного тренера были подтверждены. 

    По завершении заседания состоялась встреча руководства клуба с командой.

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