Шанцев стал гендиректором «Динамо», Воробьев сохранил пост тренера

На заседании совета директоров московского «Динамо» 11 апреля были приняты решения о перестановках в клубе.
Совет директоров освободил от должности генерального директора Сергея Федорова по его просьбе и в связи с его назначением на другую должность.
Генеральным директором «Динамо» единогласно назначен Валерий Шанцев, являющийся также членом совета директоров клуба.
«Я глубоко убежден, что у «Динамо» есть все возможности и потенциал, чтобы стать по-настоящему топовым клубом», – сказал Шанцев.
Шанцев занимал должности вице-мэра Москвы, губернатора Нижегородской области. Он являлся коммерческим директором и членом правления «Динамо», в 1992–2006 годах был руководителем Федерации хоккея Москвы.
Совет директоров заслушал отчет главного тренера команды Владимира Воробьева и его предложения по плану подготовки к участию в чемпионате КХЛ-2018/19, включая предложения по селекционной политике клуба. Полномочия Воробьева в качестве главного тренера были подтверждены.
По завершении заседания состоялась встреча руководства клуба с командой.