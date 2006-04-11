Шанцев стал гендиректором «Динамо», Воробьев сохранил пост тренера

На заседании совета директоров московского 11 апреля были приняты решения о перестановках в клубе.

Совет директоров освободил от должности генерального директора Сергея Федорова по его просьбе и в связи с его назначением на другую должность.

Генеральным директором единогласно назначен Валерий Шанцев, являющийся также членом совета директоров клуба.

«Я глубоко убежден, что у «Динамо» есть все возможности и потенциал, чтобы стать по-настоящему топовым клубом», – сказал Шанцев.

Шанцев занимал должности вице-мэра Москвы, губернатора Нижегородской области. Он являлся коммерческим директором и членом правления «Динамо», в 1992–2006 годах был руководителем Федерации хоккея Москвы.

Совет директоров заслушал отчет главного тренера команды и его предложения по плану подготовки к участию в чемпионате КХЛ-2018/19, включая предложения по селекционной политике клуба. Полномочия Воробьева в качестве главного тренера были подтверждены.

По завершении заседания состоялась встреча руководства клуба с командой.