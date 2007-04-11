Эллиотт Фридман: «Олег Знарок может продолжить карьеру в Америке»

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок может войти в тренерский штаб одной из североамериканских команд.

«Идут сумасшедшие разговоры, что главный тренер сборной России Олег Знарок может продолжить карьеру в Северной Америке. Сейчас он тренирует команду из Петербурга, где играет Илья Ковальчук» – написал Фридман.

Напомним, вчера появилась информация, что Знарок собирается покинуть СКА и, возможно, не будет руководить сборной России на чемпионате мира в Дании.