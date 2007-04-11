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    Леандро Паредес: «Выбирать между «Ювентусом» и «Реалом» нелегко. Я приму решение после ЧМ-2018»

    Теги Зенит Ювентус премьер-лига Россия Реал Мадрид серия А Италия примера Испания Леандро Паредес Футбол Россия Испания Италия

    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес прокомментировал интерес со стороны «Реала» и «Ювентуса».

    «У меня много друзей в Турине, но сейчас я должен сосредоточиться на финальной части чемпионата России. Никогда не знаешь, что может произойти в конце сезона.

    Интерес таких клубов, как «Ювентус» и «Реал», это нечто особенное, но я стараюсь жить с этим спокойно и не отвлекаться.

    После ЧМ-2018 я приму решение решение, но выбирать между «Ювентусом» и «Реалом» непросто.

    Это был бы трудный выбор для меня, я должен увидеть оба предложения, а затем выбирать. 

    Сейчас я должен работать и играть хорошо, иначе рискую потерять интерес этих двух великих клубов», – заявил Паредес.

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