Леандро Паредес: «Выбирать между «Ювентусом» и «Реалом» нелегко. Я приму решение после ЧМ-2018»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес прокомментировал интерес со стороны и «Ювентуса».

«У меня много друзей в Турине, но сейчас я должен сосредоточиться на финальной части чемпионата России. Никогда не знаешь, что может произойти в конце сезона.

Интерес таких клубов, как «Ювентус» и «Реал», это нечто особенное, но я стараюсь жить с этим спокойно и не отвлекаться.

После ЧМ-2018 я приму решение решение, но выбирать между и «Реалом» непросто.

Это был бы трудный выбор для меня, я должен увидеть оба предложения, а затем выбирать.

Сейчас я должен работать и играть хорошо, иначе рискую потерять интерес этих двух великих клубов», – заявил Паредес.