Сегодня в рамках заключительного игрового дня регулярного чемпионата НБА пройдут двенадцать матчей. В Миннеаполисе сойдутся и «Денвер», которые оспорят последнюю вакантную путевку в плей-офф от Западной конференции.

«Новый Орлеан» дома сыграет с .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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