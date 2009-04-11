Сегодня в рамках заключительного игрового дня регулярного чемпионата НБА пройдут двенадцать матчей. В Миннеаполисе сойдутся «Миннесота» и «Денвер», которые оспорят последнюю вакантную путевку в плей-офф от Западной конференции.
«Новый Орлеан» дома сыграет с «Сан-Антонио».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 апреля, 03.00, «American Airlines Arena»
- Дата проведения
- 12 апреля, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 12 апреля, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 12 апреля, 03.00, «United Center»
- Дата проведения
- 12 апреля, 03.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 12 апреля, 03.00, «Quicken Loans Arena»
- Дата проведения
- 12 апреля, 03.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 12 апреля, 03.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 12 апреля, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Дата проведения
- 12 апреля, 05.30, «Moda Center»
- Дата проведения
- 12 апреля, 05.30, «Staples Center»
- Дата проведения
- 12 апреля, 05.30, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.