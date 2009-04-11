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    НБА. «Миннесота» против «Денвера», «Новый Орлеан» сыграет с «Сан-Антонио» и другие матчи

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    Сегодня в рамках заключительного игрового дня регулярного чемпионата НБА пройдут двенадцать матчей. В Миннеаполисе сойдутся «Миннесота» и «Денвер», которые оспорят последнюю вакантную путевку в плей-офф от Западной конференции.

    «Новый Орлеан» дома сыграет с «Сан-Антонио».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Майами – Торонто
    Дата проведения
    12 апреля, 03.00, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча Превью

    Орландо – Вашингтон
    Дата проведения
    12 апреля, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча Превью

    Филадельфия – Милуоки
    Дата проведения
    12 апреля, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Превью

    Чикаго – Детройт
    Дата проведения
    12 апреля, 03.00, «United Center»
    Онлайн матча Превью

    Новый Орлеан – Сан-Антонио
    Дата проведения
    12 апреля, 03.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча Превью

    Кливленд – Нью-Йорк
    Дата проведения
    12 апреля, 03.00, «Quicken Loans Arena»
    Онлайн матча Превью

    Бостон – Бруклин
    Дата проведения
    12 апреля, 03.00, «TD Garden»
    Онлайн матча Превью

    Миннесота – Денвер
    Дата проведения
    12 апреля, 03.00, «Target Center»
    Онлайн матча Превью

    Оклахома-Сити – Мемфис
    Дата проведения
    12 апреля, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Превью

    Портленд – Юта
    Дата проведения
    12 апреля, 05.30, «Moda Center»
    Онлайн матча Превью

    Клипперс – Лейкерс
    Дата проведения
    12 апреля, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    Сакраменто – Хьюстон
    Дата проведения
    12 апреля, 05.30, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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